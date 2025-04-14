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Атоксил плюс (Atoxil plus)
Атоксил плюс (Atoxil plus)
Одесса
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D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Еланец, ул. Парковая, 4/1
160.7 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
181,80
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
167.7 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
304,00
грн
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1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 4
255.6 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,80
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Христиновка, ул. Украинская, 30
264.2 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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Региональная аптечная сеть руан
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Речмидила Корнея, 14
269.2 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,80
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Калинополь, ул. Соборная, 36
274.6 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Ухтомского, 5-А
284.7 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
304,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Шпола, ул. Волонтерская, 4
285.6 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 16:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 27
328.7 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,60
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
339.8 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
164,99
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 159/2
339.9 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142
341.2 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
342.1 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
342.8 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Романковцы, ул. Республиканская, 25
344.1 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
273,60
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Гоголя, 261/3
344.2 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
20,51
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
344.9 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Мамалыга, ул. Главная, 73
366.5 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Канев, ул. Шевченко, 11
367.7 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Золотоноша, ул. Обухова, 3-П
368.2 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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