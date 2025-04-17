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Атоксил плюс (Atoxil plus)
Атоксил плюс (Atoxil plus)
Чернигов
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Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
283,65
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 11 мин
Канев, ул. Шевченко, 11
194.6 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Золотоноша, ул. Обухова, 3-П
209.7 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
216.9 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 27
231.3 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,60
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
233.6 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Гоголя, 261/3
235.0 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
20,51
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
235.3 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 159/2
237.9 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
238.1 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142
238.1 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
243.2 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
164,99
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Шпола, ул. Волонтерская, 4
276.7 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Калинополь, ул. Соборная, 36
284.4 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Христиновка, ул. Украинская, 30
313.1 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Сарны, ул. Соборная, 40
325.1 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, просп. Мира, 4
330.1 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Костополь, ул. Стуса Василия, 54/3
344.2 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
231,40
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 11 мин
Староконстантинов, ул. Защитников Украины, 47
347.2 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
231,40
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Изяслав, ул. Шевченко, 40-Б
349.1 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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