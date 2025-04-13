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Атоксил плюс (Atoxil plus)
Атоксил плюс (Atoxil plus)
Киев
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Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
20.7 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
283,65
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Канев, ул. Шевченко, 11
103.1 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 16:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 27
126.3 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,60
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Золотоноша, ул. Обухова, 3-П
138.6 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
155.6 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
155.6 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
156.0 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Гоголя, 261/3
157.2 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
20,51
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 159/2
158.0 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142
159.5 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
161.0 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
166.6 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
164,99
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Калинополь, ул. Соборная, 36
170.2 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Шпола, ул. Волонтерская, 4
172.0 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Христиновка, ул. Украинская, 30
186.6 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Летичев, ул. Героев Крут, 1
239.5 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, просп. Мира, 4
247.1 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Защитников Украины, 47
249.1 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
231,40
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Деражня, ул. Мира, 49
257.6 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Изяслав, ул. Шевченко, 40-Б
265.1 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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