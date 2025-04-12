Фармакодинамика.

Офлоксацин является бактерицидным синтетическим химиотерапевтическим веществом и относится к группе фторхинолонов. Офлоксацин проявляет высокую активность в отношении широкого спектра грамотрицательных микроорганизмов и меньшего количества грамположительных микроорганизмов. Офлоксацин проявил высокую активность по отношению к большинству штаммов этих микроорганизмов in vitro и в клинической практике при лечении инфекций глаз. Данные клинических исследований по эффективности офлоксацина против Streptococcus pneumoniae базируются только на ограниченном количестве изолятов. В бактериальных клетках офлоксацин ингибирует ДНК-гиразу — фермент, который необходим для дупликации и транскрипции бактериальной ДНК. Офлоксацин активен в отношении таких грамотрицательных микроорганизмов: Acinetobacter calcoaceticus; вид Enterobacter, включая E. cloacae; вид Haemophilis, включая H. influenza и H. aegyptius; вид Klebsiella, включая K. Pneumoniae; вид Moraxella, Morganella morganii; вид Proteus, включая P. Mirabilis; вид Pseudomonas, включая P. Aeruginosa, P. cepacia, P. fluoroscens; вид Serratia, включая S. Marcescens.

Офлоксацин активен в отношении таких грамположительных микроорганизмов: виды Bacillus, Corynebacterium, Micrococcus, Staphylococcus, включая S. aureus и S. Epidermidis, Streptococcus, включая S. Pneumoniae (см. выше), S. viridans и S. beta-haemolytic

Офлоксацин не подвергается дегидратации ферментами бета-лактамазами и не изменяется ферментами хлорамфеникол-ацетилтрансферазой, аминогликозид-аденилилазой и аминогликозид-фосфорилазой.

Фармакокинетика.

После закапывания в глаз офлоксацин хорошо проникает в слезную пленку. Средняя концентрация офлоксацина в слезах, измеренная через 4 ч после применения (9,2 мкг/г), была выше, чем минимальная концентрация, необходимая для угнетения 90% большинства штаммов, вызывающих глазные инфекции (MIC 90 ) in vitro, составлявшей 2 мкг/ч.

Максимальная концентрация офлоксацина в плазме крови после 10 дней местного офтальмологического применения была в 1000 раз меньше, чем концентрация после стандартной пероральной дозы офлоксацина. Не сообщали о систематических побочных реакциях после местного применения офлоксацина.