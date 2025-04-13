Киев
Флоксанекст (Floxanext)

Флоксанекст (Floxanext)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 489 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
172,39 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
206,73 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
172,39 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
206,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
239,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
188,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
239,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
218,98 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
216,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
236,96
Экономия при брони: -33,10 грн
203,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
227,60
Экономия при брони: -5,90 грн
221,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
172,39 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
212,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
239,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
239,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
239,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
189,63 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
172,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
243,00
Экономия при брони: -10,02 грн
232,98 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
239,60 грн
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