Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
226,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
238,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
238,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
238,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
250,67
Экономия при брони: -13,38 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
238,50 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
238,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
238,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
238,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
238,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
238,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH