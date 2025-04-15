Киев
Флоксанекст (Floxanext)

Флоксанекст (Floxanext)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 131 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
239,24
Экономия при брони: -13,84 грн
225,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
239,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
214,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
226,40
Экономия при брони: -1,80 грн
224,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
236,07
Экономия при брони: -21,14 грн
214,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
236,20
Экономия при брони: -15,76 грн
220,44 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
226,40
Экономия при брони: -1,80 грн
224,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
214,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
234,89
Экономия при брони: -19,89 грн
215,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
227,60
Экономия при брони: -3,00 грн
224,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
232,02
Экономия при брони: -11,89 грн
220,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
214,50 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
224,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
214,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
237,56
Экономия при брони: -22,81 грн
214,75 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
189,67 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
214,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
195,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
239,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Флоксанекст капли глазные, раствор 3 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Nextpharm GmbH
224,60 грн
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