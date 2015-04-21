Бензилпенициллин (Benzylpenicillin) (3585) - инструкция по применению ATC-классификация
Бензилпенициллин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат является водорастворимым бензилпенициллином, который оказывает бактерицидное действие на чувствительные микроорганизмы путем подавления биосинтеза клеточной стенки. Спектр действия бензилпенициллина распространяется на стрептококки групп А, В, С, G, H, L и М, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, энтерококки, пенициллиназонепродуцирующие штаммы стафилококков, а также Neisseriae, коринебактерии, Bacillus anthracis, актиномицеты, Pasteurella multocida, разновидности спирохет, например Leptospira, Treponema, Borrelia и другие спирохеты, а также многочисленные микроорганизмы (пептококки, пептострептококки, фузобактерии, клостридии). В высоких концентрациях препарат также активен в отношении других грамотрицательных микроорганизмов, например Escherichia coli, Proteus mirabilis, сальмонелл, шигелл, Enterobacter aerogenes и Alcaligenes faecalis. При инфекциях, вызванных стафилококками, энтерококками, Е. coli или Е. aerogenes, рекомендуется проводить бактериологические исследования, включая тесты на чувствительность. Выработка пенициллиназы (например стафилококками) приводит к резистентности.
Фармакокинетика. После применения пенициллина в высоких дозах терапевтические концентрации достигаются также в труднодоступных тканях, таких как клапаны сердца, кости и ликвор. Cmax в плазме крови 150–200 МЕ/мл достигается через 15–30 мин после в/м введения 10 млн МЕ препарата. После кратковременных инфузий (30 мин) уровни могут достигать максимума до 500 МЕ/мл. Связывание с белками плазмы крови составляет ≈55% общей дозы. Большая часть введенной дозы (50–80%) выделяется почками в неизмененном виде (85–95%). Выведение активного вещества с желчью ограничивается незначительной частью дозы (≈5%).
Поскольку функции почек и печени у недоношенных детей и младенцев еще неразвиты, Т½ из плазмы крови составляет от ≈3 ч. Поэтому интервал между приемом доз должен составлять не менее 8–12 ч (в зависимости от степени зрелости органа). Выведение может также быть замедленное у пациентов пожилого возраста.
Для увеличения интервала между дозами препарат можно комбинировать с депообразующими препаратами пенициллина.
Показания Бензилпенициллин
инфекционные заболевания, вызванные пенициллинчувствительными микроорганизмами: сепсис, раневые инфекции и инфекции кожи, дифтерия (как дополнение к антитоксину), пневмония, эмпиема, эризипелоид, перикардит, бактериальный эндокардит, медиастенит, перитонит, менингит, абсцесс мозга, артрит, остеомиелит; инфекции половых путей, вызванные фузобактериями; а также при специфических инфекциях: сибирская язва; инфекции, вызванные клостридиями, включая столбняк, листериоз, пастереллез; лихорадку, вызванную укусами крыс; фузоспирохетоз, актиномикоз; лечение при осложнениях, вызванных гонореей и сифилисом; боррелиоз Лайма после первой стадии заболевания.
Применение Бензилпенициллин
препарат вводят в/м, п/к, в/в (струйно или капельно), интратекально, в полости организма. Наиболее распространен в/м путь введения.
В/в: при инфекциях средней тяжести разовая доза препарата для взрослых составляет обычно 250 000–500 000 ЕД, суточная — 1 000 000–2 000 000 ЕД, при тяжелых инфекциях вводят до 10 000 000–20 000 000 ЕД/сут, при газовой гангрене — до 40 000 000–60 000 000 ЕД. Обычно суточная доза для детей в возрасте до 1 года составляет 50 000–100 000 ЕД/кг массы тела, старше 1 года — 50 000 ЕД/кг массы тела, при необходимости суточную дозу можно повысить до 200 000–300 000 ЕД/кг массы тела, по жизненным показаниям — до 500 000 ЕД/кг массы тела. Кратность введения препарата — 4–6 раз в сутки. Р-р Бензилпенициллина готовят непосредственно перед его применением. Для в/в струйного введения разовую дозу (1 000 000–2 000 000 ЕД) препарата растворяют в 5–10 мл стерильной воды для инъекций или 0,9% р-ра натрия хлорида и вводят медленно в течение 3–5 мин. Для в/в капельного введения 2 000 000–5 000 000 ЕД антибиотика растворяют в 100–200 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы и вводят со скоростью 60–80 капель в минуту.
В/в препарат вводят 1–2 раза в сутки, сочетая с в/м введением.
В/м: при инфекциях средней тяжести разовая доза препарата для взрослых составляет обычно 250 000–500 000 ЕД, суточная — 1 000 000–2 000 000 ЕД, при тяжелых инфекциях вводят до 10 000 000–20 000 000 ЕД/сут, при газовой гангрене — до 40 000 000–60 000 000 ЕД. Обычно суточная доза для детей в возрасте до 1 года составляет 50 000–100 000 ЕД/кг массы тела, старше 1 года — 50 000 ЕД/кг массы тела, при необходимости суточную дозу можно повысить до 200 000–300 000 ЕД/кг массы тела, по жизненным показаниям — до 500 000 ЕД/кг массы тела. Кратность введения препарата — 4–6 раз в сутки. Для в/м введения добавляют к содержимому флакона 1–3 мл стерильной воды для инъекций или 0,9% р-ра натрия хлорида, или 0,5% р-ра прокаина. Образующийся р-р вводят глубоко в мышцу в верхний наружный квадрант ягодицы.
П/к: Бензилпенициллин применяют для обкалывания инфильтратов в концентрации 100 000–200 000 ЕД в 1 мл 0,25–0,5% р-ра прокаина. В полости (брюшную, плевральную и др.) р-р Бензилпенициллина взрослым вводят в концентрации 10 000–20 000 ЕД в 1 мл, детям — 2000–5000 ЕД в 1 мл. Растворяют в стерильной воде для инъекций или 0,9% р-ре натрия хлорида. Продолжительность лечения — 5–7 дней с последующим переходом на в/м введение.
Интратекально: препарат вводят при гнойных заболеваниях головного, спинного мозга, мозговых оболочек. Взрослым назначают в дозе 5000–10 000 ЕД, детям в возрасте старше 1 года — 2000–5000 ЕД, вводят медленно — 1 мл/мин 1 раз в сутки. Препарат разводят в стерильной воде для инъекций или в 0,9% р-ре натрия хлорида из расчета 1000 ЕД на 1 мл. Перед инъекцией из спинномозгового канала удаляют 5–10 мл СМЖ и добавляют ее к р-ру антибиотика в равном соотношении. Инъекции повторяют в течение 2–3 дней, после чего переходят на в/м введение.
Лечение больных сифилисом, гонореей проводят по специально разработанным схемам.
В зависимости от формы и тяжести болезни Бензилпенициллин применяют от 7–10 дней до ≥2 мес (сепсис, септический эндокардит и др.).
Дети. Применять у детей от рождения. С особой осторожностью следует применять лекарственное средство у детей в возрасте до 2 лет.
Противопоказания
гиперчувствительность к бензилпенициллину и другим β-лактамным антибиотикам (пенициллинам, цефалоспоринам, карбапенемам); новорожденным, матери которых имеют повышенную чувствительность к антибиотикам группы пенициллина. Эпилепсия (при интралюмбальном введении). Тяжелые аллергические реакции или БА, или крапивница, сенная лихорадка в анамнезе.
Побочные эффекты
со стороны системы крови и лимфатической системы: эозинофилия, лейкопения, нейтропения, гранулоцитопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, панцитопения. А также возможны гемолитическая анемия, нарушения свертываемости крови и положительный результат при проведении теста Кумбса. Продление времени кровотечения и протромбинового времени.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая крапивницу, мультиформную эритему, эксфолиативный дерматит, контактный дерматит, ангионевротический отек, лихорадка, боль в суставах, анафилактические или анафилактоидные реакции (БА, тромбоцитопеническая пурпура, симптомы со стороны пищеварительного тракта).
Парааллергические реакции могут возникать у пациентов с дерматомикозами как следствие антигенности между пенициллином и продуктами метаболизма дерматофитов. Сообщалось о сывороточной болезни, реакции Яриша — Герксгеймера в сочетании со спирохетной инфекцией (сифилис и клещевой боррелиоз).
Со стороны нервной системы: при инфузии высокой дозы (взрослым >20 млн МЕ) особенно высокий риск возникновения судорог у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек, эпилепсией, менингитом, отеком головного мозга или при использовании аппарата для экстракорпорального кровообращения; нейротоксические реакции, включая гиперрефлексию, миоклонические подергивания; кома, симптомы менингизма, парестезии; нейропатия.
Нарушения метаболизма и питания: нарушение баланса электролитов, которое возможно при быстром введении дозы >10 млн МЕ, повышение уровня азота в плазме крови.
Со стороны пищеварительного тракта: стоматит, глоссит, окраска языка в черный цвет, тошнота, рвота, диарея. Если во время лечения появляется диарея, нужно рассмотреть возможность псевдомембранозного колита.
Со стороны кожи: пемфигоид.
Со стороны гепатобилиарной системы: гепатит, застой желчи.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: интерстициальный нефрит, нефропатия (при в/в введении дозы >10 млн МЕ), альбуминурия, цилиндрурия и гематурия. Олигурия или анурия, как правило, проходят через 48 ч после отмены терапии. Диурез может быть восстановлен после применения 10% р-ра маннита.
Другие: реакции в месте введения: при в/в введении возможно развитие флебита или тромбофлебита; тяжелые местные реакции при в/м введении младенцам; длительное применение антибиотиков может привести к развитию вторичной суперинфекции, вызванной резистентными микроорганизмами; кандидоз при лечении сифилиса или других инфекционных заболеваний, возбудителем которых являются спирохеты, процесс лизиса бактерий может вызвать реакцию Яриша — Герксгеймера, для которой характерны следующие симптомы: повышение температуры тела, озноб, миалгия, головная боль, обострение кожных симптомов, тахикардия, вазодилатация с изменением АД; реакции гиперчувствительности (зуд, ларингоспазм, бронхоспазм, артериальная гипотензия, васкулярный коллапс), сывороточная болезнь (включая такие проявления, как лихорадка, слабость, артралгия, боль в животе, сыпь (всех типов)), высокие дозы могут привести к развитию застойной сердечной недостаточности.
Особые указания
если существует вероятность возникновения реакции гиперчувствительности на пенициллины и цефалоспорины, рекомендуется сделать предварительный тест в пределах специализированного учреждения, который должны проводить специалисты согласно регламентированной процедуре, имеющие опыт интерпретации результатов теста.
У больных с гиперчувствительностью к цефалоспоринам возможна перекрестная аллергия.
Тяжелые, а иногда летальные случаи гиперчувствительности (анафилактическая реакция, сенная лихорадка, крапивница) наблюдались у больных, проходивших терапию пенициллином. Такие реакции возникают чаще у пациентов с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе. Если возникают симптомы гиперчувствительности, лечение бензилпенициллином необходимо прекратить и назначить другое соответствующее лечение. Может потребоваться лечение симптомов анафилактической реакции, например немедленное введение эпинефрина (адреналина), стероидов (в/в) и неотложная терапия дыхательной недостаточности.
С особой осторожностью следует применять лекарственное средство у пациентов с другими аллергическими заболеваниями, с тяжелыми сердечными заболеваниями или тяжелыми электролитными нарушениями любого другого происхождения (следует обратить внимание на потребление электролитов, особенно потребление калия); у пациентов с почечной недостаточностью, поражением печени, отеком головного мозга или менингитом (повышенный риск развития судорог, особенно при введении высоких доз (>20 МЕ млн) пенициллина); пациентов с дерматомикозами (возможны парааллергические реакции, поскольку возможна общая антигенность между пенициллинами и продуктами метаболизма дерматофитов).
В редких случаях сообщалось о продлении протромбинового времени у пациентов, получающих пенициллины. Соответствующий мониторинг следует проводить у больных, принимающих антикоагулянты. Может потребоваться коррекция дозы антикоагулянта.
Пенициллин не рекомендуется применять для лечения больных с острым лимфолейкозом или инфекционным мононуклеозом из-за повышенного риска эритематозной сыпи на коже. Следует иметь в виду, что у больных сахарным диабетом может быть снижено всасывание действующего вещества из внутримышечных депо.
У пациентов, которые применяют препарат в высоких дозах более 5 дней, следует контролировать электролитный баланс, формулу крови и функцию почек.
При тяжелых расстройствах функции почек высокие дозы пенициллина могут вызывать церебральные нарушения, судороги, кому.
Следует соблюдать осторожность при применении препарата у младенцев, пациентов с тяжелой кардиопатией, гиповолемией, эпилепсией, нарушениями функции почек или печени.
При в/в введении препарата в высоких дозах (>10 млн МЕ/сут) места введения следует менять каждые 2 дня, чтобы предотвратить развитие суперинфекции и тромбофлебита.
При в/м введении препарата младенцам возможно развитие серьезных местных реакций, поэтому предпочтение следует отдавать в/в введению.
Длительное применение препарата может приводить к развитию колонизации устойчивых микроорганизмов или дрожжей. Возможно возникновение суперинфекции, что требует тщательного наблюдения за состоянием таких пациентов.
При возникновении тяжелой диареи, характерной для псевдомембранозного колита (в большинстве случаев вызванного Clostridium difficile), рекомендуется прекратить применение препарата и принять соответствующие меры. Применение средств, угнетающих перистальтику, противопоказано. При лечении венерических заболеваний с подозрением на сифилис перед началом терапии и в течение 4 мес после ее завершения необходимо провести серологические исследования.
При лечении боррелиоза Лайма или сифилиса реакция Яриша — Герксгеймера может быть результатом бактерицидного действия пенициллина на патогены, которое характеризуется лихорадкой, ознобом, общими и очаговыми симптомами (в основном через 2–12 ч после первичной дозы). Пациенты должны быть проинформированы, что это обычно транзиторные осложнения антибактериальной терапии.
Для подавления или облегчения реакции Яриша — Герксгеймера при первом применении препарата следует вводить 50 мг преднизолона или его эквивалент. У больных сифилисом в стадии, проявляющейся поражением сердечно-сосудистой системы, кровеносных сосудов и мозговых оболочек, реакции Яриша — Герксгеймера можно предотвратить путем применения преднизолона по 50 мг/сут или эквивалентного стероида в течение 1–2 нед.
Для больных тяжелой пневмонией, эмпиемой, сепсисом, менингитом или перитонитом, которым требуются более высокие сывороточные уровни пенициллина, необходимо лечение водорастворимыми щелочными солями бензилпенициллина.
Если неврологические поражения не могут быть исключены у больных с врожденным сифилисом, необходимо использовать лекарственные формы пенициллина, которые достигают наивысшей концентрации в СМЖ.
Из-за возможных электролитных нарушений бензилпенициллин следует вводить медленно и не более 10 млн МЕ в связи с возможностью эпилептических приступов при введении более 20 млн МЕ.
Свежеприготовленные р-ры для инъекций или инфузий необходимо использовать немедленно. Даже при хранении в холодильнике водные р-ры натриевой соли бензилпенициллина распадаются до образования продуктов распада и метаболитов.
Применение в период беременности и кормления грудью. Бензилпенициллин проникает через плацентарный барьер, и его концентрация в плазме крови плода через 1–2 ч после введения соответствует концентрации в сыворотке крови матери. Имеющиеся данные по применению препарата в период беременности свидетельствуют об отсутствии отрицательного влияния на плод/новорожденного. Применение лекарственного средства в период беременности возможно только после тщательной оценки соотношения польза/риск.
Бензилпенициллин проникает в незначительном количестве в грудное молоко, поэтому нельзя исключить риск развития гиперчувствительности у ребенка. Применение препарата в период кормления грудью возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.
У младенцев, которые находятся на частичном искусственном вскармливании, грудное вскармливание следует прекратить, если мать принимает бензилпенициллин. Восстановление грудного вскармливания возможно через 24 ч после прекращения лечения.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Негативного влияния на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами не выявлено.
Взаимодействия
пенициллиновые препараты, оказывающие бактерицидное действие, не следует применять в сочетании с бактериостатическими антибиотиками. Комбинация с другими антибиотиками целесообразна только тогда, когда можно ожидать синергического действия или любого дополнительного эффекта. Отдельные компоненты терапевтической комбинации следует назначать в полной дозе (дозу более токсичного компонента можно снизить, если показано синергическое действие).
К бактерицидным антибиотикам, применяемым в комбинации с препаратом, относятся изоксазолилпенициллины, например флуклоксациллин и другие бета-лактамные антибиотики узкого спектра действия, аминопенициллин, аминогликозиды. Их следует вводить путем медленной в/в инъекции до введения бензилпенициллина. Если возможно, аминогликозиды следует вводить в/м отдельно. Следует иметь в виду возможность конкурентного ингибирования процесса выведения из организма при одновременном применении бензилпенициллина с противовоспалительными, противоревматическими и жаропонижающими средствами (индометацином, фенилбутазоном, салицилатами в высоких дозах). Ацетилсалициловая кислота, пробенецид, тиазидные диуретики, фуросемид, этакриновая кислота увеличивают Т½ бензилпенициллина, повышая его концентрацию в плазме крови, вследствие чего возрастает риск развития его токсического действия путем воздействия на канальцевую секрецию почек. Аллопуринол повышает риск развития аллергических реакций (кожная сыпь). Применение бензилпенициллина может в отдельных случаях привести к снижению эффективности пероральных контрацептивов.
Необходимо избегать одновременного применения с хлорамфениколом, эритромицином, тетрациклином, сульфаниламидами.
При одновременном применении с метотрексатом уменьшается экскреция последнего и повышается риск его токсичности.
Одновременного применения метотрексата и бензилпенициллина следует по возможности избегать. Если сопутствующее применение является необходимым, нужно снизить дозу метотрексата и контролировать уровень метотрексата в сыворотке крови. Требуется наблюдение на предмет возможных дополнительных побочных реакций, в том числе лейкопении, тромбоцитопении и нагноения кожи.
При одновременном введении бензилпенициллина с противовоспалительными, противоревматическими или жаропонижающими лекарственными средствами (особенно с индометацином, фенилбутазоном, салицилатами в высоких дозах) экскреция конкурентно подавляется, что приводит к повышению концентрации в сыворотке крови и удлинению Т½.
При применении пенициллина вместе с аценокумаролом или варфарином следует тщательно контролировать протромбиновое время или другие соответствующие параметры коагуляции. Кроме того, может потребоваться коррекция пероральной дозы антикоагулянта.
Влияние на показатели лабораторных исследований
— Положительный результат прямого теста Кумбса часто наблюдается (1–10%) у пациентов, получающих 10 000 000 МЕ (эквивалентно 6 г) бензилпенициллина или более в сутки. После отмены пенициллина результат теста может оставаться положительным в течение 6–8 нед.
— При определении белка в моче с использованием методов осаждения (сульфосалициловой кислоты, трихлоруксусной кислоты), метода Фолина — Чокальтеу — Лоури или метода Биурета возможно получение ложноположительных результатов. Поэтому следует взвешенно подходить к интерпретации результатов таких тестов у больных, получающих пенициллин. На определение белка с помощью тест-полоски пенициллин не влияет.
— При определении мочевой кислоты с использованием нингидрина возможно получение ложноположительных результатов.
— Пенициллины связываются с альбумином. В случае использования метода электрофореза для определения альбумина может отмечаться ошибочная псевдобисальбунемия.
— Во время терапии пенициллином неферментативное определение глюкозы в моче может давать ложноположительный результат. Больным, принимающим пенициллин, следует использовать ферментные тесты для определения глюкозы в моче.
— При определении 17-кетостероидов (с использованием реакции Циммермана) в моче может отмечаться увеличение их количества.
Несовместимость. Для предотвращения нежелательных химических реакций не следует смешивать в одном объеме два препарата для инъекции или инфузии, а также применять р-ры, содержащие глюкозу.
Препарат несовместим с ионами металлов, особенно меди, ртути, цинка и цинковых соединений, которые могут входить в состав резиновых пробок инфузионных флаконов. Вещества с окислительными и восстановительными свойствами, спирт, глицерин, макрогол и другие гидроксильные соединения могут также инактивировать его. В слабощелочных р-рах препарат быстро инактивируется цистеином и другими аминотиоловыми соединениями. Симпатомиметические амины также несовместимы с бензилпенициллином.
Препарат не следует применять в р-ре глюкозы.
Не смешивать с другими инъекционными р-рами, содержащими циметидин, цитарабин, хлорпромазин, допамин, гепарин, гидроксизин, лактат, линкомицин, метараминол, натрия гидрокарбонат, окситетрациклин, пентобарбитал, тетрациклин, тиопентал натрия, ванкомицин. Бензилпенициллин несовместим в р-ре с комплексом витаминов группы В и аскорбиновой кислотой.
Передозировка
симптомы передозировки в значительной степени соответствуют характеру побочных эффектов. Возможны желудочно-кишечные расстройства и нарушения водно-электролитного баланса. Возможны повышенная нервно-мышечная возбудимость или склонность к церебральным судорогам.
Лечение: специфический антидот отсутствует. Лечение включает гемодиализ, промывание желудка и симптоматическую терапию; особое внимание следует уделять водно-электролитному балансу.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.