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Бензилпенициллин порошок для раствора для инъекций 1000000 ЕД флакон, №1 - Одесса (7284) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (14)
11,67 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (37)
11,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (10)
12,68
Экономия: -0,37 грн
12,31 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
13,25
Экономия: -1,35 грн
11,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (10)
11,67 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
13,43
Экономия: -0,83 грн
12,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
13,25
Экономия: -1,35 грн
11,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
12,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (3)
13,16
Экономия: -1,21 грн
11,95 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (8)
11,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (10)
11,67 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (40)
12,70
Экономия: -1,40 грн
11,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
13,71
Экономия: -2,09 грн
11,62 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (40)
14,50
Экономия: -3,20 грн
11,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (3)
13,05
Экономия: -1,43 грн
11,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (10)
11,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (10)
11,67 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (4)
11,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (20)
11,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
13,09
Экономия: -2,02 грн
11,07 грн