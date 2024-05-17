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Бензилпенициллин порошок для раствора для инъекций 500000 ЕД флакон, №1 - Одесса (6234) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (7)
8,71 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
8,85
Экономия: -0,60 грн
8,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
6,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
9,57
Экономия: -0,84 грн
8,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
11,00
Экономия: -1,79 грн
9,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
7,64
Экономия: -0,44 грн
7,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (9)
7,29 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (3)
6,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (10)
7,29 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (2)
7,45
Экономия: -0,25 грн
7,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
10,10
Экономия: -0,79 грн
9,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
9,41
Экономия: -0,99 грн
8,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
Всего: упаковка (6)
6,76 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (8)
8,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
8,22 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (4)
9,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (3)
8,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
8,14
Экономия: -0,71 грн
7,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
Всего: упаковка (2)
6,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (8)
8,71 грн