Перед применением препарата следует тщательно прочистить нос.

Мералис® Адванс, 0,05% назальный спрей, назначают детям в возрасте 2 — 12 лет по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 1 ˗ 2 раза в сутки.

Мералис® Адванс, 0,1% назальный спрей, назначают взрослым и детям в возрасте старше 12 лет по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки.

Препарат следует применять не более 5 дней, если врач не рекомендовал другой продолжительности курса лечения.

Применение препарата Мералис® Адванс можно восстановить после нескольких дней перерыва.

Длительное применение лекарственного средства может вызвать атрофию слизистой носа. В случае хронического насморка лекарственное средство Мералис® Адванс можно применять под наблюдением врача из-за опасности возникновения атрофии слизистой носа.

Перед первым применением препарат необходимо несколько раз (5 раз) распылить в атмосферу, чтобы достичь равномерной дозы.

Если флакон с препаратом не используется в течение нескольких дней, необходимо распылить его минимум 1 раз в воздух для достижения равномерной дозы.

По соображениям гигиены и для предотвращения распространения инфекции, каждый флакон спрея должен использоваться только одним человеком.