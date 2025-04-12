Мералис адванс (Meralys advance)
Мералис адванс инструкция по применению
Состав
действующее вещество: ксилометазолина гидрохлорид;
1 мл раствора содержит 1 мг или 0,5 мг ксилометазолина гидрохлорида;
вспомогательные вещества: морская вода очищенная, калия дигидрофосфат, гиалуронат натрия, вода очищенная.
Лекарственная форма
Спрей назальный, раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при заболеваниях полости носа. Симпатомиметики, простые препараты.
Код ATС R01A A07.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ксилометазолин является симпатомиметическим агентов, действующий на α-адренергические рецепторы.
Мералис® Адванс вызывает сужение назальных кровеносных сосудов, уменьшая отек слизистой носа, его придаточных пазух и, таким образом, улучшая носовое дыхание при заложенности носа и придаточных пазух.
Действие препарата начинается через несколько минут после применения и сохраняется до 12 часов.
Препарат не снижает мукоцилиарную функцию. Мералис® Адванс имеет сбалансированное значение рН в пределах, свойственных носовой полости. Гиалуроновая кислота насыщает слизистую влагой и, таким образом, поддерживает ее в оптимальных условиях для процесса заживления, если это нужно.
Фармакокинетика.
При назальном применении практически не абсорбируется, концентрация в плазме крови настолько мала, что невозможно определить современными аналитическими методами. В случаях превышения дозы или длительного применения абсорбированное количество препарата иногда может быть достаточным для причинения системных эффектов, в частности проявлений со стороны центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы.
Показания
Симптоматическое лечение заложенности носа при простуде, сенной лихорадке, аллергических ринитах, синуситах.
Для облегчения оттока секрета при заболеваниях придаточных пазух носа.
Вспомогательная терапия в случаях среднего отита (для устранения отека слизистой).
Для облегчения проведения риноскопии.
Противопоказания
Мералис® Адванс не следует применять в следующих случаях:
- гиперчувствительность к действующему веществу ксилометазолину гидрохлориду или к любому из вспомогательных веществ препарата;
- сухое воспаление носовой оболочки носа с образованием корки (сухой ринит);
- одновременное лечение ингибиторами моноаминооксидазы (МАО), лечение ингибиторами моноаминооксидазы (МАО) в течение 2 недель до начала применения препарата Мералис® Адванс или другими лекарственными средствами, способными повышать артериальное давление;
- после гипофизэктомии или хирургического вмешательства на жесткой мозговой оболочке;
- закрытоугольная глаукома;
- острых коронарных болезнях;
- гипертиреозе;
- коронарной астме;
- детский возраст младше 2 лет для 0,05% спрея; и детский возраст младше 12 лет для 0,1% спрея;
- период беременности.
Мералис® Адванс применяют с осторожностью и только после тщательной оценки соотношения «польза-риск» пациентам с повышенным внутриглазным давлением, тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы (например, ишемической болезнью сердца, гипертензией), гиперплазией простаты, феохромоцитомой, порфирией и нарушениями обмена веществ например, в случае сахарного диабета).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Ингибиторы моноаминооксидазы (ингибиторы МАО): ксилометазолин может потенцировать действие ингибиторов моноаминооксидазы и индуцировать гипертензивный криз. Не применять ксилометазолин пациентам, принимающим или принимавшим ингибиторы МАО в течение последних двух недель.
Три- и тетрациклические антидепрессанты: при одновременном применении три- или тетрациклических антидепрессантов и симпатомиметических препаратов возможно усиление симпатомиметических эффектов ксилометазолина, поэтому одновременное применение таких средств не рекомендуется. Применение вместе с блокаторами β-адренорецепторов может вызвать бронхиальный спазм или снижение АД.
Особенности применения
Препарат следует с осторожностью назначать пациентам, у которых при применении адренергических препаратов наблюдались тяжелые побочные реакции в виде бессонницы, головокружения, дрожания, сердечной аритмии, повышения АД.
Пациенты с длительным QT-синдромом, получающие ксилометазолин, могут иметь повышенный риск серьезных желудочковых аритмий.
Не следует превышать рекомендуемую дозу, особенно при лечении детей и пациентов пожилого возраста. Не следует применять лекарственное средство дольше 5 дней.
Из-за риска развития атрофии слизистой носа, применять этот препарат пациентам с хроническим воспалением слизистой носа следует только под наблюдением врача.
Длительное применение и передозировка симпатомиметических противоотечных средств может вызвать реактивную гиперемию слизистой носа, что может привести к обструкции дыхательных путей, что, в свою очередь, вынуждает повторно или постоянно применять препарат. Это может привести к хроническому отеку (медикаментозному риниту), а в результате — к атрофии слизистой носа. В легких случаях необходимо сначала рассмотреть прекращение применения симпатомиметиков в одну ноздрю, а после исчезновения симптомов — и в другую ноздрю, чтобы по крайней мере частично сохранить носовое дыхание.
Способ применения и дозы
Перед применением препарата следует тщательно прочистить нос.
Мералис® Адванс, 0,05% назальный спрей, назначают детям в возрасте 2 — 12 лет по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 1 ˗ 2 раза в сутки.
Мералис® Адванс, 0,1% назальный спрей, назначают взрослым и детям в возрасте старше 12 лет по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки.
Препарат следует применять не более 5 дней, если врач не рекомендовал другой продолжительности курса лечения.
Применение препарата Мералис® Адванс можно восстановить после нескольких дней перерыва.
Длительное применение лекарственного средства может вызвать атрофию слизистой носа. В случае хронического насморка лекарственное средство Мералис® Адванс можно применять под наблюдением врача из-за опасности возникновения атрофии слизистой носа.
Перед первым применением препарат необходимо несколько раз (5 раз) распылить в атмосферу, чтобы достичь равномерной дозы.
Если флакон с препаратом не используется в течение нескольких дней, необходимо распылить его минимум 1 раз в воздух для достижения равномерной дозы.
По соображениям гигиены и для предотвращения распространения инфекции, каждый флакон спрея должен использоваться только одним человеком.
Дети
Мералис® Адванс, спрей назальный 0,05% предназначен для лечения детей в возрасте 2 — 12 лет. Мералис® Адванс, спрей назальный 0,1% предназначен для лечения детей в возрасте старше 12 лет.
Побочные реакции
Побочные реакции, которые могут возникнуть при применении препарата, классифицированы по их частоте: очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100 к <1/10); нечасто (≥ 1/1000 к <1/100); редко (≥1/10000 до <1/1000); очень редко (<1/10000), включая частные случаи, неизвестно.
Со стороны иммунной системы
Нечасто: реакция гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, сыпь, зуд.
Со стороны нервной системы
Редко: головные боли, бессонница, головокружение, усталость, судороги (обычно у детей).
Очень редко: нервозность, сонливость/заторможенность (обычно у детей).
Со стороны органов зрения
Нечасто: временное нарушение зрения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы
Нечасто: сердцебиение, тахикардия.
Очень редко: аритмия, артериальная гипертензия.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения
Часто: сухость или дискомфорт со стороны слизистой носа.
Со стороны желудочно-кишечной системы
Часто: тошнота.
Общие нарушения и реакции в месте введения
Часто: чувство жжения в месте нанесения.
Длительное или частое применение вместе с высокими дозами ксилометазолина может вызвать ощущение жжения или сухость слизистой и повышенный отек слизистой, которые ухудшаются при дальнейшем применении лекарственного средства (ринит медикаментозный). Этот эффект может наблюдаться уже через 7 дней лечения, и, когда лечение продолжается, он может привести к длительному повреждению слизистой с образованием корок (сухой ринит).
Срок годности
3 года.
Срок годности после первого вскрытия упаковки не более 180 суток.
Условия хранения
Не требует особых условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 мл раствора во флаконе с дозирующим устройством; 1 флакон в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Ядран-Галенский лабораторий д.д.