Мералис адванс (Meralys advance)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
227,90
Экономия при брони: -61,50 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
201,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
202,75
Экономия при брони: -54,30 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
204,86
Экономия при брони: -15,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
193,93
Экономия при брони: -45,93 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
200,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
196,34
Экономия при брони: -12,13 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
205,45
Экономия при брони: -9,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
197,53
Экономия при брони: -35,95 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
202,81
Экономия при брони: -15,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
202,33
Экономия при брони: -28,89 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
206,18
Экономия при брони: -10,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
201,96
Экономия при брони: -40,40 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
194,60
Экономия при брони: -31,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
192,00
Экономия при брони: -26,10 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
216,60
Экономия при брони: -50,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
195,27
Экономия при брони: -33,71 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
199,44
Экономия при брони: -36,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
196,82
Экономия при брони: -42,84 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
199,95
Экономия при брони: -38,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
190,10
Экономия при брони: -24,20 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
214,40
Экономия при брони: -48,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
202,39
Экономия при брони: -48,41 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
202,39
Экономия при брони: -29,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
200,20
Экономия при брони: -46,22 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
200,20
Экономия при брони: -38,84 грн