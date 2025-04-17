Киев
Мералис адванс (Meralys advance)

Мералис адванс (Meralys advance)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 91 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
213,90
Экономия при брони: -44,90 грн
169,00 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,10
Экономия при брони: -19,10 грн
169,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
179,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
194,21
Экономия при брони: -5,83 грн
188,38 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
218,49
Экономия при брони: -6,55 грн
211,94 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
176,50 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
178,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
216,90
Экономия при брони: -47,90 грн
169,00 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
192,40
Экономия при брони: -23,40 грн
169,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
213,90
Экономия при брони: -44,90 грн
169,00 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
191,20
Экономия при брони: -22,20 грн
169,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
202,52
Экономия при брони: -38,10 грн
164,42 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
207,85
Экономия при брони: -17,81 грн
190,04 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
213,90
Экономия при брони: -44,90 грн
169,00 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,10
Экономия при брони: -19,10 грн
169,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
161,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
204,83
Экономия при брони: -38,86 грн
165,97 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
181,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
156,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
215,30
Экономия при брони: -46,30 грн
169,00 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
191,90
Экономия при брони: -22,90 грн
169,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
167,60 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
173,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
200,35
Экономия при брони: -42,71 грн
157,64 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
198,28
Экономия при брони: -33,86 грн
164,42 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
216,60
Экономия при брони: -47,60 грн
169,00 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
191,20
Экономия при брони: -22,20 грн
169,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
163,90 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
191,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
200,10
Экономия при брони: -48,04 грн
152,06 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
198,02
Экономия при брони: -33,61 грн
164,41 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
167,39 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
178,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
204,35
Экономия при брони: -52,36 грн
151,99 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
204,35
Экономия при брони: -39,71 грн
164,64 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
180,00 грн
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