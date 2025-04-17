Мералис адванс (Meralys advance)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
213,90
Экономия при брони: -44,90 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,10
Экономия при брони: -19,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
194,21
Экономия при брони: -5,83 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
218,49
Экономия при брони: -6,55 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
216,90
Экономия при брони: -47,90 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
192,40
Экономия при брони: -23,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
213,90
Экономия при брони: -44,90 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
191,20
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
202,52
Экономия при брони: -38,10 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
207,85
Экономия при брони: -17,81 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
213,90
Экономия при брони: -44,90 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,10
Экономия при брони: -19,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
204,83
Экономия при брони: -38,86 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
215,30
Экономия при брони: -46,30 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
191,90
Экономия при брони: -22,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
200,35
Экономия при брони: -42,71 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
198,28
Экономия при брони: -33,86 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
216,60
Экономия при брони: -47,60 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
191,20
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
200,10
Экономия при брони: -48,04 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
198,02
Экономия при брони: -33,61 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
204,35
Экономия при брони: -52,36 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
204,35
Экономия при брони: -39,71 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.