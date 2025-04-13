Мералис адванс (Meralys advance)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 889 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
191,20
Экономия при брони: -19,60 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
215,30
Экономия при брони: -39,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
187,50
Экономия при брони: -15,80 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
227,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
228,20
Экономия при брони: -29,77 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
228,20
Экономия при брони: -48,97 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
199,97
Экономия при брони: -28,09 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
196,90
Экономия при брони: -7,85 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
217,50
Экономия при брони: -46,66 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
197,51
Экономия при брони: -33,34 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
197,51
Экономия при брони: -32,86 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.05 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
191,00
Экономия при брони: -19,30 грн
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
218,80
Экономия при брони: -42,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.