Живокост артолия (Symphytum Artolia)
Живокост артолия инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 г мази содержит живокоста настойки (Symphyti tinctura (1:10), экстрагент — этанол 40%) — 100 мг, витамина Е масляного раствора 98% (в пересчете на 100% содержание витамина Е) — 10 мг;
вспомогательные вещества: парафин белый мягкий, масло оливковое, глицерин, эмульгатор Т-2, метилпарагидроксибензоат (Е 218), ароматизатор 482.056, вода очищенная.
Лекарственная форма
Мазь.
Основные физико-химические свойства: мазь от кремового до светло-коричневого цвета с характерным запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли. Код АТС М02А Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Действие препарата определяется компонентами, входящими в состав препарата: аллантоин, слизистые и дубильные вещества. Танины живокоста ускоряют процессы заживления ран и язвенных поражений, аллантоин стимулирует рост костной ткани, процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, оказывает кровоостанавливающее и противовоспалительное действие.
Фармакокинетика.
Не определялась.
Показания
Ревматическая боль, невралгия, ишиас, люмбаго, радикулит, миалгия, артралгия, остеохондроз, артриты; спортивные, бытовые травмы (удары, растяжение сухожилий, закрытые переломы костей). Сухость и трещины кожи; раны, которые длительное время не заживают; трофические язвы.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Неизвестно. В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.
Особенности применения
Для избежание появления побочных эффектов необходимо предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения индивидуальной чувствительности. Не наносить на кожу с проявлениями аллергической реакции, на слизистые, открытые раны. Не допускать попадания мази в глаза.
Способ применения и дозы
В зависимости от размера поверхности болезненного участка мазь нанести толстым слоем и тщательно втирать в кожу 2–3 раза в сутки, на ночь можно наносить мазь под повязку. Курс лечения зависит от тяжести заболевания, а также от характера сопутствующей терапии и определяется врачом индивидуально, но не должен превышать 4–6 недель в течение года.
Дети
Применение препарата детям и подросткам в возрасте младше 18 лет противопоказано.
Побочные реакции
Возможны реакции гиперчувствительности (в т.ч. зуд, отек, лихорадка).
Срок годности
4 года. Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте.
Упаковка
По 25 г или по 40 г в тубе в пачке, по 25 г или по 50 г или по 90 г в банке в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.