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Живокост артолия (Symphytum Artolia)

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Живокост Артолия
Живокост Артолия
Мазь банка 90 г в пачке №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
от 180,59 грн
в 690 аптеках
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Живокост Артолия
Живокост Артолия
Мазь туба 40 г в пачке №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
от 95,23 грн
в 527 аптеках
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Живокост Артолия
Живокост Артолия
Мазь банка 50 г в пачке №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
от 134,15 грн
в 372 аптеках
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Цены в Киев
от 95,23 грн
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Инструкция указана для Живокост Артолия мазь банка 90 г в пачке №1

Живокост артолия инструкция по применению

Инструкция указана для Живокост Артолия мазь банка 90 г в пачке №1

Состав

действующие вещества: 1 г мази содержит живокоста настойки (Symphyti tinctura (1:10), экстрагент — этанол 40%) — 100 мг, витамина Е масляного раствора 98% (в пересчете на 100% содержание витамина Е) — 10 мг;

вспомогательные вещества: парафин белый мягкий, масло оливковое, глицерин, эмульгатор Т-2, метилпарагидроксибензоат (Е 218), ароматизатор 482.056, вода очищенная.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь от кремового до светло-коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли. Код АТС М02А Х.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Действие препарата определяется компонентами, входящими в состав препарата: аллантоин, слизистые и дубильные вещества. Танины живокоста ускоряют процессы заживления ран и язвенных поражений, аллантоин стимулирует рост костной ткани, процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, оказывает кровоостанавливающее и противовоспалительное действие.

Фармакокинетика.

Не определялась.

Показания

Ревматическая боль, невралгия, ишиас, люмбаго, радикулит, миалгия, артралгия, остеохондроз, артриты; спортивные, бытовые травмы (удары, растяжение сухожилий, закрытые переломы костей). Сухость и трещины кожи; раны, которые длительное время не заживают; трофические язвы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно. В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особенности применения

Для избежание появления побочных эффектов необходимо предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения индивидуальной чувствительности. Не наносить на кожу с проявлениями аллергической реакции, на слизистые, открытые раны. Не допускать попадания мази в глаза.

Способ применения и дозы

В зависимости от размера поверхности болезненного участка мазь нанести толстым слоем и тщательно втирать в кожу 2–3 раза в сутки, на ночь можно наносить мазь под повязку. Курс лечения зависит от тяжести заболевания, а также от характера сопутствующей терапии и определяется врачом индивидуально, но не должен превышать 4–6 недель в течение года.

Дети

Применение препарата детям и подросткам в возрасте младше 18 лет противопоказано.

Побочные реакции

Возможны реакции гиперчувствительности (в т.ч. зуд, отек, лихорадка).

Срок годности

4 года. Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 г или по 40 г в тубе в пачке, по 25 г или по 50 г или по 90 г в банке в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

Характеристики
Производитель
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Форма выпуска
Мазь
Условия продажи
Без рецепта
Вес
90 г
ATC-группа
Регистрация
UA/6235/01/01 от 27.04.2017