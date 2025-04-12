В зависимости от размера поверхности болезненного участка мазь нанести толстым слоем и тщательно втирать в кожу 2–3 раза в сутки, на ночь можно наносить мазь под повязку. Курс лечения зависит от тяжести заболевания, а также от характера сопутствующей терапии и определяется врачом индивидуально, но не должен превышать 4–6 недель в течение года.