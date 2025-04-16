Живокост артолия (Symphytum Artolia)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
137,47
Экономия при брони: -5,13 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,11
Экономия при брони: -5,87 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
227,39
Экономия при брони: -13,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
191,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
171,93
Экономия при брони: -9,74 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
238,28
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
191,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
124,55
Экономия при брони: -7,14 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
176,26
Экономия при брони: -10,10 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
248,04
Экономия при брони: -56,72 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
128,09
Экономия при брони: -8,69 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
161,18
Экономия при брони: -10,93 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
251,91
Экономия при брони: -60,59 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
191,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
191,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
191,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
127,61
Экономия при брони: -8,21 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,38
Экономия при брони: -10,12 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
238,20
Экономия при брони: -41,17 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
124,56
Экономия при брони: -7,15 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
191,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
237,51
Экономия при брони: -39,83 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
139,03
Экономия при брони: -5,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,82
Экономия при брони: -6,58 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
232,58
Экономия при брони: -34,90 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
264,90
Экономия при брони: -62,10 грн