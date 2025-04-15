Живокост артолия (Symphytum Artolia)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
191,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,29
Экономия при брони: -5,95 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
172,61
Экономия при брони: -7,44 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
233,96
Экономия при брони: -19,98 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
126,76
Экономия при брони: -6,36 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
191,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
269,72
Экономия при брони: -12,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
191,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
137,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
170,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
191,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
232,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
191,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
134,51
Экономия при брони: -5,15 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
172,77
Экономия при брони: -6,61 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
256,34
Экономия при брони: -8,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
126,26
Экономия при брони: -6,86 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
159,93
Экономия при брони: -8,69 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
235,69
Экономия при брони: -22,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
124,36
Экономия при брони: -13,26 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
153,37
Экономия при брони: -16,13 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
233,17
Экономия при брони: -20,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
126,86
Экономия при брони: -6,46 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
191,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
235,89
Экономия при брони: -30,61 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
191,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
191,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
244,76
Экономия при брони: -39,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
139,03
Экономия при брони: -17,60 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,31
Экономия при брони: -22,07 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
252,38
Экономия при брони: -38,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
191,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
269,47
Экономия при брони: -12,32 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
191,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
232,00
Экономия при брони: -16,00 грн