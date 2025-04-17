Живокост артолия (Symphytum Artolia)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
123,57
Экономия при брони: -6,16 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
230,38
Экономия при брони: -13,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
131,97
Экономия при брони: -8,59 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
161,77
Экономия при брони: -10,53 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
251,17
Экономия при брони: -33,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
127,91
Экономия при брони: -7,51 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
159,62
Экономия при брони: -9,37 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
242,08
Экономия при брони: -25,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
162,00
Экономия при брони: -10,76 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,81
Экономия при брони: -22,61 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
117,49
Экономия при брони: -5,05 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
169,47
Экономия при брони: -7,28 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
235,43
Экономия при брони: -8,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,99
Экономия при брони: -7,74 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
236,92
Экономия при брони: -10,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
141,91
Экономия при брони: -9,57 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
164,33
Экономия при брони: -11,09 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,01
Экономия при брони: -17,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
172,80
Экономия при брони: -6,64 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
228,77
Экономия при брони: -7,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
138,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
258,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"