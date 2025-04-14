Живокост артолия (Symphytum Artolia)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 334 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
124,45
Экономия при брони: -4,60 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,36
Экономия при брони: -5,82 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
233,40
Экономия при брони: -32,47 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
152,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
177,94
Экономия при брони: -11,64 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
250,34
Экономия при брони: -49,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
263,70
Экономия при брони: -48,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
263,90
Экономия при брони: -48,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
152,80 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
263,70
Экономия при брони: -48,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Живокост Артолия мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
125,50
Экономия при брони: -7,94 грн
Живокост Артолия мазь банка 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
158,00
Экономия при брони: -9,99 грн
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,63
Экономия при брони: -30,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Живокост Артолия мазь банка 90 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"