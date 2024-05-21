Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппаратаВистабон моби (Vistabon mobi) Вистабон моби (Vistabon mobi) (357865) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 1103,75 грн Без рецепта 20 шт от 1103,75 грн В наличии в 489 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель LimHealth Форма выпуска Жидкость Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата