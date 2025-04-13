Вистабон моби (Vistabon mobi)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 508 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1491,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1449,89
Экономия при брони: -26,60 грн
1423,29 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1467,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1652,48
Экономия при брони: -96,83 грн
1555,65 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1497,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1468,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1740,54
Экономия при брони: -248,60 грн
1491,94 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1526,20
Экономия при брони: -28,00 грн
1498,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1467,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1657,76
Экономия при брони: -167,13 грн
1490,63 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1257,12
Экономия при брони: -91,54 грн
1165,58 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1406,36
Экономия при брони: -42,19 грн
1364,17 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
2100,00
Экономия при брони: -506,12 грн
1593,88 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1462,88
Экономия при брони: -59,81 грн
1403,07 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1467,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1467,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1084,72
Экономия при брони: -55,96 грн
1028,76 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1670,24
Экономия при брони: -191,94 грн
1478,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1498,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1493,50 грн