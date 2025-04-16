Вистабон моби (Vistabon mobi)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1707,04
Экономия при брони: -229,68 грн
1477,36 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1380,00
Экономия при брони: -94,00 грн
1286,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1691,36
Экономия при брони: -249,23 грн
1442,13 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1428,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1676,00
Экономия при брони: -198,64 грн
1477,36 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1687,36
Экономия при брони: -248,42 грн
1438,94 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1683,52
Экономия при брони: -130,21 грн
1553,31 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1710,88
Экономия при брони: -271,94 грн
1438,94 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1677,60 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1428,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1714,17
Экономия при брони: -160,92 грн
1553,25 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1696,96
Экономия при брони: -143,71 грн
1553,25 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1670,56
Экономия при брони: -112,55 грн
1558,01 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1692,80
Экономия при брони: -132,05 грн
1560,75 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1380,00
Экономия при брони: -94,00 грн
1286,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн