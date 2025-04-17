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Винница (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1340,42
Экономия при брони: -188,90 грн
1151,51 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1458,70 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1702,88
Экономия при брони: -274,69 грн
1428,19 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1428,50 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1731,53
Экономия при брони: -291,15 грн
1440,38 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1745,78
Экономия при брони: -241,55 грн
1504,23 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1428,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1663,52
Экономия при брони: -237,10 грн
1426,42 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1674,08
Экономия при брони: -247,66 грн
1426,42 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1483,10
Экономия при брони: -24,40 грн
1458,70 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1707,20
Экономия при брони: -279,47 грн
1427,73 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1655,68
Экономия при брони: -229,26 грн
1426,42 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1483,10
Экономия при брони: -24,40 грн
1458,70 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1428,50 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1458,70 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1526,20
Экономия при брони: -67,50 грн
1458,70 грн