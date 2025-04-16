Вистабон моби (Vistabon mobi)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1653,76
Экономия при брони: -96,61 грн
1557,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1701,44
Экономия при брони: -148,10 грн
1553,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1729,07
Экономия при брони: -276,71 грн
1452,36 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1765,11
Экономия при брони: -312,75 грн
1452,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1132,72
Экономия при брони: -31,58 грн
1101,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1244,88
Экономия при брони: -75,20 грн
1169,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1677,28
Экономия при брони: -226,62 грн
1450,66 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1699,52
Экономия при брони: -248,86 грн
1450,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1573,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
ВИСТАБОН МОБИ жидкость пакетик 15 мл №20
LimHealth
1649,76
Экономия при брони: -96,42 грн
1553,34 грн