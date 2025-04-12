Фармакодинамика.

Аморолфин — противогрибковый препарат для местного применения. Аморолфин относится к новому химическому классу и оказывает фунгицидное действие, обусловленное изменением клеточной мембраны вследствие нарушения биосинтеза стеринов. Содержание эргостерола снижается, и в то же время атипичные стерические неплоские стеролы накапливаются.

Аморолфин имеет широкий противогрибковый спектр действия.

Проявляет высокую активность (MИК <2 мкг/мл) in vitro относительно:

дрожжевых грибов: Candida, Cryptococcus, Malassezia;

дерматофитов: Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton;

плесневых грибов: Hendersonula, Alternaria, Scopulariopsis;

грибов из семейства Dematiaceae: Cladosporium, Fonsecaea, Wangiella;

диморфных грибов: Coccidioides, Histoplasma, Sporothrix.

Бактерии не чувствительны к аморолфину, за исключением Actinomyces. Propionibacterium acnes слабочувствительны к аморолфину.

Фармакокинетика.

После нанесения раствора на ногти аморолфин проникает в ногтевую пластину, что позволяет удалить труднодоступные грибы в ногтевом ложе. Системная абсорбция активного вещества очень низкая при таком способе применения.

При длительном применении лака для ногтей Онихелп признаки накопления препарата в организме отсутствуют.