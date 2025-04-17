Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
554,20 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
831,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
554,20 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
831,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
554,20 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
802,80
Экономия при брони: -75,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
554,20 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
831,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
554,20 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
831,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
583,76
Экономия при брони: -31,17 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
831,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
554,20 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
831,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
554,20 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
831,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
554,20 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
831,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
510,12
Экономия при брони: -20,66 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
831,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
554,20 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
831,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
554,20 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
831,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
554,20 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
831,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
554,20 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
831,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
554,20 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
831,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
554,20 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
831,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
554,20 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
831,20 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
554,20 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
831,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
569,69
Экономия при брони: -16,75 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
765,51
Экономия при брони: -72,09 грн