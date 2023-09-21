при лечении онихомикоза лак для ногтей наносят на пораженные ногти пальцев кистей или стоп 1–2 раза в неделю. Лечение следует непрерывно продолжать до тех пор, пока не вырастет новый ноготь и пораженные участки не восстановятся полностью. Длительность курса лечения зависит от выраженности и локализации инфекции. Обычно курс составляет 6 мес при поражении ногтей пальцев рук или 9–12 мес — ногтей пальцев ног.