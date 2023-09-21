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Активные вещества — “А”АМОРОЛЬФИН (AMOROLFINUM)

АМОРОЛЬФИН (AMOROLFINUM) Действующее вещество

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Найдено: 5 препаратов
Экзодерил® Лак лак для ногтей, 5 %, флакон, 2.5 мл, № 1; Сандоз Украина
Экзодерил® Лак Лак для ногтей, 5 %, флакон, 2.5 мл, № 1 Сандоз Украина
В 1030 аптеках
от 470,85 грн
Цены в аптеках
Амодерм Нео лак для ногтей, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1; Корпорация Артериум
Амодерм Нео Лак для ногтей, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1 Корпорация Артериум
В 958 аптеках
от 361,05 грн
Цены в аптеках
Онихелп лак для ногтей, 50 мг/мл, флакон, 5 мл, с салфетками, пилками и аппликаторами, с салф., пилками и аппликат., № 1; Belupo
Онихелп Лак для ногтей, 50 мг/мл, флакон, 5 мл, с салфетками, пилками и аппликаторами, с салф., пилками и аппликат., № 1 Belupo
В 313 аптеках
от 488,45 грн
Цены в аптеках
Онихелп лак для ногтей, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, с салфетками, пилками и аппликаторами, с салф., пилками и аппликат., № 1; Belupo
Онихелп Лак для ногтей, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, с салфетками, пилками и аппликаторами, с салф., пилками и аппликат., № 1 Belupo
В 244 аптеках
от 339,21 грн
Цены в аптеках
Аморолфин-Интели лак для ногтей, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, лечебный, лечебный, № 1; Inteli Generics Nord
Аморолфин-Интели Лак для ногтей, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, лечебный, лечебный, № 1 Inteli Generics Nord
Нет в наличии
Форма выпуска: лак для ногтей.

аморольфин — противогрибковое средство. Оказывает при местном применении фунгицидное и фунгистатическое действие, основанное на повреждении клеточной мембраны грибов.
Аморольфин имеет широкий спектр действия. Активен в отношении дрожжевых грибов (Candida, Malassezia или Pityrosporum, Cryptococcus), дерматофитов (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton), плесневых грибов (Alternaria, Scytalidium, Scopulariopsis, Hendersonula, Aspergillus), темноокрашенных грибов (Cladosporium, Fonsecaea, Wangiella), диморфных грибов (Coccidioides, Histoplasma, Sporothrix). Оказывает в отношении дерматофитов аддитивное и даже синергическое действие с несколькими противогрибковыми препаратами, включая кетоконазол, итраконазол, тербинафин и гризеофульвин. Бактерии нечувствительны к аморольфину.
Системное всасывание аморольфина при использовании лака для ногтей крайне низкое.

онихомикозы, вызванные дерматофитами, дрожжевыми и плесневыми грибами.

при лечении онихомикоза лак для ногтей наносят на пораженные ногти пальцев кистей или стоп 1–2 раза в неделю. Лечение следует непрерывно продолжать до тех пор, пока не вырастет новый ноготь и пораженные участки не восстановятся полностью. Длительность курса лечения зависит от выраженности и локализации инфекции. Обычно курс составляет 6 мес при поражении ногтей пальцев рук или 9–12 мес — ногтей пальцев ног.

повышенная чувствительность к аморольфину.

при применении лака для ногтей не рекомендуется пользоваться косметическим лаком для ногтей и искусственными ногтями.