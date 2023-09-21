АМОРОЛЬФИН (AMOROLFINUM) Действующее вещество
аморольфин — противогрибковое средство. Оказывает при местном применении фунгицидное и фунгистатическое действие, основанное на повреждении клеточной мембраны грибов.
Аморольфин имеет широкий спектр действия. Активен в отношении дрожжевых грибов (Candida, Malassezia или Pityrosporum, Cryptococcus), дерматофитов (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton), плесневых грибов (Alternaria, Scytalidium, Scopulariopsis, Hendersonula, Aspergillus), темноокрашенных грибов (Cladosporium, Fonsecaea, Wangiella), диморфных грибов (Coccidioides, Histoplasma, Sporothrix). Оказывает в отношении дерматофитов аддитивное и даже синергическое действие с несколькими противогрибковыми препаратами, включая кетоконазол, итраконазол, тербинафин и гризеофульвин. Бактерии нечувствительны к аморольфину.
Системное всасывание аморольфина при использовании лака для ногтей крайне низкое.
онихомикозы, вызванные дерматофитами, дрожжевыми и плесневыми грибами.
при лечении онихомикоза лак для ногтей наносят на пораженные ногти пальцев кистей или стоп 1–2 раза в неделю. Лечение следует непрерывно продолжать до тех пор, пока не вырастет новый ноготь и пораженные участки не восстановятся полностью. Длительность курса лечения зависит от выраженности и локализации инфекции. Обычно курс составляет 6 мес при поражении ногтей пальцев рук или 9–12 мес — ногтей пальцев ног.
повышенная чувствительность к аморольфину.
при применении лака для ногтей не рекомендуется пользоваться косметическим лаком для ногтей и искусственными ногтями.