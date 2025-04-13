Киев (адрес не указан)
Доступно в 473 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
557,00 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
835,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
623,30
Экономия при брони: -133,84 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
488,46
Экономия при брони: -30,81 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
778,00
Экономия при брони: -100,64 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
568,67
Экономия при брони: -30,26 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
854,22
Экономия при брони: -45,45 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
557,00 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
835,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
557,00 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
845,40
Экономия при брони: -36,64 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
556,19
Экономия при брони: -17,77 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
699,24
Экономия при брони: -68,48 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
605,60
Экономия при брони: -130,09 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
494,23
Экономия при брони: -55,12 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
835,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
570,50
Экономия при брони: -83,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
483,30
Экономия при брони: -17,42 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
835,50 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
557,00 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
714,14
Экономия при брони: -36,63 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
557,00 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
835,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo