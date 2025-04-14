Харьков (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
573,85
Экономия при брони: -18,44 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
861,97
Экономия при брони: -27,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
591,00
Экономия при брони: -35,86 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
788,28
Экономия при брони: -90,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
557,00 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
835,50 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
455,42
Экономия при брони: -32,40 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
835,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
557,00 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
830,88
Экономия при брони: -36,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
534,86
Экономия при брони: -29,70 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
835,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
557,00 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
835,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
496,16
Экономия при брони: -48,65 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
801,12
Экономия при брони: -170,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
487,30
Экономия при брони: -39,79 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
835,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
557,00 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
835,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
557,00 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
835,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
557,00 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
835,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
557,00 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
835,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Belupo
557,00 грн
Онихелп лак для ногтей 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Belupo
835,50 грн