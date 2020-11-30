фармакодинамика. Декспантенол, действующее вещество Бепантен крема/мази, в клетках быстро превращается в пантотеновую кислоту и действует как витамин. Декспантенол легче, чем пантотеновая кислота, абсорбируется после местного применения.

Пантотеновая кислота является компонентом эссенциального коэнзима А (СоА). В этой форме ацетилкоэнзима А, СоА играет центральную роль в метаболизме каждой клетки. Пантотеновая кислота, таким образом, является необходимой для восстановления и регенерации поврежденных кожи и слизистых оболочек.

Фармакокинетика. Декспантенол быстро абсорбируется кожей, после чего сразу превращается в пантотеновую кислоту и добавляется к внутреннему депо этого витамина.

В крови пантотеновая кислота связывается с белками плазмы крови (преимущественно с β-глобулинами и альбумином). У здоровых взрослых пациентов концентрация составляет около 500–1000 мкг/л и 100 мкг/л в крови и сыворотке крови соответственно.

Пантотеновая кислота не метаболизируется в организме и выводится в неизмененном виде. После приема внутрь 60–70% дозы препарата выводится с мочой, остальное — с калом. У взрослых с мочой выводится 2–7 мг пантотеновой кислоты в сутки, у детей — 2–3 мг.