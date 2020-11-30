Бепантен® крем (Bepanthen® cream) (356668) - инструкция по применению ATC-классификация
Бепантен крем инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Декспантенол, действующее вещество Бепантен крема/мази, в клетках быстро превращается в пантотеновую кислоту и действует как витамин. Декспантенол легче, чем пантотеновая кислота, абсорбируется после местного применения.
Пантотеновая кислота является компонентом эссенциального коэнзима А (СоА). В этой форме ацетилкоэнзима А, СоА играет центральную роль в метаболизме каждой клетки. Пантотеновая кислота, таким образом, является необходимой для восстановления и регенерации поврежденных кожи и слизистых оболочек.
Фармакокинетика. Декспантенол быстро абсорбируется кожей, после чего сразу превращается в пантотеновую кислоту и добавляется к внутреннему депо этого витамина.
В крови пантотеновая кислота связывается с белками плазмы крови (преимущественно с β-глобулинами и альбумином). У здоровых взрослых пациентов концентрация составляет около 500–1000 мкг/л и 100 мкг/л в крови и сыворотке крови соответственно.
Пантотеновая кислота не метаболизируется в организме и выводится в неизмененном виде. После приема внутрь 60–70% дозы препарата выводится с мочой, остальное — с калом. У взрослых с мочой выводится 2–7 мг пантотеновой кислоты в сутки, у детей — 2–3 мг.
Показания Бепантен крем
Бепантен крем применяют в следующих случаях:
- профилактическая обработка сухой, покрасневшей кожи или кожи с трещинами;
- ускорение заживления и эпителизации кожи при микроповреждениях (нетяжелые ожоги и ссадины); при раздражениях кожи (например в результате радиотерапии, фототерапии или облучения ультрафиолетовыми лучами); пеленочном дерматите; при хронических язвах кожи и пролежнях; анальных трещинах; эрозии шейки матки и после пересадки кожи;
- обработка кожи пациентов во время и после местного применения кортикостероидов;
- профилактический уход за молочными железами у женщин, кормящих грудью, и для лечения раздражений и трещин сосков.
Применение Бепантен крем
ускорение заживления и эпителизации, регулярный уход за кожей: применять Бепантен крем 1 или несколько раз в сутки в случае необходимости.
Уход за молочными железами у женщин, кормящих грудью: наносить крем на соски после каждого кормления грудью.
Лечение дефектов слизистой оболочки шейки матки: применять крем 1 или несколько раз в сутки под наблюдением врача.
Уход за младенцами: применять Бепантен крем после каждой смены пеленок (подгузника).
Бепантен крем быстро проникает в кожу, в результате чего крем является пригодным для ухода за мокнущими ранами, незащищенными поверхностями кожи (лицо) и кожей, покрытой волосами. Он легко распределяется по поверхности, поэтому пригоден для лечения при болезненных солнечных и других нетяжелых ожогах.
Дети. Препарат применяют у детей разных возрастных групп, включая младенцев.
Противопоказания
повышенная чувствительность к декспантенолу или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы, а также кожи и подкожных тканей. Сообщалось об аллергических реакциях и аллергических реакциях со стороны кожи: контактном дерматите, аллергическом дерматите, зуде, эритеме, экземе, сыпи, крапивнице, раздражении кожи и пузырьках.
Особые указания
при применении препарата следует избегать контакта с глазами.
Цетиловый спирт, стеариловый спирт, ланолин могут вызывать местные кожные реакции (например контактный дерматит). Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.
Применение в период беременности и кормления грудью. Нет оснований считать, что применение препарата в период беременности и кормления грудью является рискованным. В течение беременности препарат следует применять по назначению врача.
При применении для лечения трещин сосков во время кормления грудью препарат следует смыть перед кормлением.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
случаи взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.
Передозировка
действующее вещество Бепантена, декспантенол, хорошо переносится и таким образом в литературе рассматривается как нетоксичное. Гипервитаминоз не описан.
Условия хранения
при температуре ниже 25 °С.