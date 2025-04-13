Бепантен® крем (Bepanthen® cream)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 386 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
335,22
Экономия при брони: -30,15 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
692,73
Экономия при брони: -22,26 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
345,41
Экономия при брони: -47,28 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
751,18
Экономия при брони: -104,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
324,50
Экономия при брони: -17,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
324,50
Экономия при брони: -17,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
324,50
Экономия при брони: -17,90 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
735,20
Экономия при брони: -43,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
380,27
Экономия при брони: -60,48 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
749,49
Экономия при брони: -58,34 грн