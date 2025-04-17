Бепантен® крем (Bepanthen® cream)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
358,00
Экономия при брони: -53,10 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
358,00
Экономия при брони: -10,74 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
692,83
Экономия при брони: -20,78 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
358,00
Экономия при брони: -53,10 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
358,00
Экономия при брони: -53,10 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
345,35
Экономия при брони: -45,63 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
845,26
Экономия при брони: -135,13 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
324,50
Экономия при брони: -19,60 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
342,27
Экономия при брони: -40,57 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
744,76
Экономия при брони: -53,28 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
324,50
Экономия при брони: -19,60 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
336,34
Экономия при брони: -36,62 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
731,86
Экономия при брони: -77,55 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
324,50
Экономия при брони: -19,60 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
692,80
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
337,67
Экономия при брони: -37,68 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
693,81
Экономия при брони: -39,05 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
344,83
Экономия при брони: -46,34 грн
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер
749,16
Экономия при брони: -86,56 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Бепантен® крем 5 % туба 30 г №1
Байер
Бепантен® крем 5 % туба 100 г №1
Байер