Олфен®-АФ (Olfen®-AF)
Олфен -АФ инструкция по применению
Состав
действующее вещество: ацеклофенак;
1 таблетка содержит ацеклофенака 200 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, повидон, натрия кроскармеллоза, натрия стеарилфумарат, полоксамер, гипромеллоза, карбомер, Opadry White (OY-C-7000A).
Лекарственная форма
Таблетки с модифицированным высвобождением.
Основные физико-химические свойства: белые, продолговатые, двояковыпуклые с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, с тиснением «UT» на одной стороне и тиснением «CL CR» на другой стороне.
Фармакотерапевтическая группа
Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства. Производные уксусной кислоты и родственные соединения. Ацеклофенак.
Код АТС M01A B16.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ацеклофенак является эффективным нестероидным препаратом из группы фенилуксусной кислоты, обладает противовоспалительными, обезболивающими и жаропонижающими свойствами. Механизмом действия считается ингибирования фермента циклооксигеназы, который участвует в синтезе простагландинов.
Фармакокинетика.
Всасывание
Ацеклофенак хорошо абсорбируется из желудочно-кишечного тракта: максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1–3 часа после приема, его биодоступность — почти 100%. Период полувыведения из плазмы составляет около 4 часа. Около двух третей дозы выделяется с мочой, преимущественно в виде гидроксиметаболитов. Достижение максимальной концентрации (Tmax) замедляется при одновременном приеме пищи, но на степень абсорбции это не влияет.
Распределение
Ацеклофенак значительной степени связывается с белками плазмы (> 99,7%). Ацеклофенак проникает в синовиальную жидкость, где концентрация достигает примерно 60% от концентрации в плазме крови.
Выведение
Период полувыведения составляет 4–4,3 часа. Клиренс составляет 5 литров в час. Примерно две трети принятой дозы выводится с мочой, преимущественно в виде конъюгированных гидроксиметаболитов. Только 1% разовой пероральной дозы выводится в неизмененном виде.
Ацеклофенак метаболизируется в гепатоцитах и микросомах и формирует [2-(2,6-дихлор-4-гидрокси-фениламино) фенил] ацетоксиуксусную кислоту как основной метаболит, затем подвергается дальнейшей конъюгации. Вторичными метаболитами были [2-(2,6-дихлорфениламино)-5-гидроксифенил] ацетоксиуксусная кислота и [2-(2,6-дихлорфениламино) фенил] уксусная кислота, а также гидроксилированные производные [2-(2,6-дихлор- 4-гидроксифениламино) фенил] уксусная кислота и [2-(2,6-дихлорфениламино)-5-гидроксифенил] уксусная кислота.
Показания
Болевой синдром при ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилите, остеоартрите и плечелопаточном периартрите, люмбаго, ишиалгии, внесуставном ревматизме.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к действующему или к вспомогательным веществам препарата;
- кровотечение или перфорация в области желудочно-кишечного тракта в анамнезе, связанная с предыдущим лечением нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП);
- как и другие НПВП, ацеклофенак также противопоказан пациентам, у которых применение ацетилсалициловой кислоты или других НПВП провоцирует приступы бронхиальной астмы, ангионевротического отека, крапивницы или острого ринита;
- бронхиальная астма;
- активная форма язвенной болезни/кровотечения или рецидивирующее язвенная болезнь/кровотечение в анамнезе (два или более отдельных эпизода установленной язвы или кровотечения);
- активное кровотечение или нарушение свертываемости крови;
- тяжелая печеночная или почечная недостаточность;
- застойная сердечная недостаточность (NYHA II-IV);
- ишемическая болезнь сердца;
- заболевания периферических артерий;
- цереброваскулярные заболевания, в т.ч. перенесенные инсульт или эпизоды транзиторной ишемической атаки;
- лечение периоперационной боли при коронарном шунтировании (или применении аппарата искусственного кровообращения);
- воспалительные заболевания кишечника (например, болезнь Крона или язвенный колит);
- III триместре беременности или кормления грудью;
- детский возраст.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследования взаимодействия не проводилось, за исключением взаимодействия с варфарином.
Ацеклофенак метаболизируется с помощью цитохрома Р450 2С9, и данные in vitro показывают, что ацеклофенак может быть ингибитором этого фермента. Таким образом, риск фармакокинетического взаимодействия возможен при одновременном приеме с фенитоином, циметидином, тольбутамидом, фенилбутазоном, амиодароном, миконазолом и сульфафеназолом. Как и в случае применения других НПВП, увеличивается риск фармакокинетического взаимодействия с другими препаратами, которые выводятся из организма путем активной почечной секреции, такими как метотрексат и препараты лития. Ацеклофенак практически полностью связывается с альбумином плазмы, и, следовательно, возможно взаимодействие по типу вытеснения с другими препаратами, которые связываются с белками.
Исследований фармакокинетического взаимодействия ацеклофенака недостаточно; нижеприведенные информация основывается на данных о других НПВП.
Следует избегать одновременного применения
Метотрексат. НПВП ингибируют канальцевую секрецию метотрексата; кроме того, возможно небольшое метаболическое взаимодействие, которое приводит к уменьшению клиренса метотрексата. Необходима осторожность при приеме НПВП и метотрексата с интервалом до 24-х часов, поскольку НПВП могут повысить уровень концентрации метотрексата в плазме, что приводит к повышению токсичности. Поэтому при применении высоких доз метотрексата следует избегать назначения НПВП.
Сердечные гликозиды. НПВП могут обострять сердечную недостаточность, снижать скорость клубочковой фильтрации и повышать уровень гликозидов в плазме крови. Следует избегать одновременного применения, если не проводится частый мониторинг концентраций дигоксина.
Диуретики. Снижение эффекта диуретиков. Диуретики могут повышать риск нефротоксичности при приеме НПВП. Хотя одновременное применение с бендрофлуазидом не влияло на контроль артериального давления, нельзя исключить взаимодействий с другими диуретиками. При одновременном применении с калийсберегающими диуретиками нужно контролировать содержание калия в сыворотке крови.
Антикоагулянты. НПВП могут усиливать действие таких антикоагулянтов, как варфарин. Требуется тщательное наблюдение за состоянием пациентов, получающих комбинированную терапию антикоагулянтами и ацеклофенаком.
Противодиабетические препараты. Выявлено, что диклофенак при совместном применении с пероральными гипогликемическими препаратами может влиять на клиническую эффективность последних. Однако есть отдельные сообщения о возникновении гипогликемического и гипергликемического эффектов. Таким образом, при назначении ацеклофенака следует провести корректировку дозы противодиабетических препаратов.
Литий. НПВП приводят к повышению уровня лития в плазме и снижение почечного клиренса лития. Следовательно, при их одновременном применении, следует тщательно наблюдать за состоянием пациентов относительно признаков литиевой токсичности.
Мифепристон. НПВП не следует применять в течение 8–12 дней после приема мифепристона, поскольку НПВП могут снизить эффект мифепристона. В связи с антипростагландиновым влиянием НПВП женщинам следует с осторожностью применять мифепристон, поскольку он теоретически может снижать эффективность НПВП. Клиническая значимость этого взаимодействия неизвестна.
Циклоспорин и такролимус. Повышается риск нефротоксичности.
Антибиотики группы хинолонов. Результаты экспериментов с животными свидетельствуют о том, что НПВП могут повышать риск развития судорог, связанных с приемом антибиотиков группы хинолонов. У пациентов, принимающих НПВП и хинолоны, может быть повышен риск развития судорог.
Антигипертензивные препараты. Снижение антигипертензивного действия. Одновременное применение ингибиторов АПФ или антагонистов рецепторов ангиотензина II и НПВП может привести к нарушению функции почек. Риск возникновения острой почечной недостаточности, которая обычно носит обратимый характер, растет у некоторых пациентов с нарушениями функции почек, например у пожилых или обезвоженных пациентов. Поэтому при одновременном применении с НПВП следует соблюдать осторожность, особенно пожилым пациентам. Пациенты должны потреблять необходимое количество жидкости и находиться под соответствующим наблюдением (контроль функции почек в начале одновременного применения и периодически в ходе лечения).
Кортикостероиды. Повышается риск возникновения язв и кровотечений из ЖКТ.
Антиагрегантные препараты и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Повышается риск кровотечений из ЖКТ.
Такролимус. При одновременном приеме НПВП и такролимуса возможно повышение риска нефротоксичности.
Зидовудин. При совместном приеме с НПВП повышается риск гематологической токсичности. Подтверждено повышение риска развития гемартроза и гематом у ВИЧ-инфицированных пациентов, страдающих гемофилией, при одновременном приеме зидовудина и ибупрофена.
Другие НПВП. Сопутствующий прием ацетилсалициловой кислотой или других НПВП может повышать частоту возникновения нежелательных реакций, включая повышение риска кровотечений из ЖКТ.
Ингибиторы ангиотензина II. НПВП могут снижать эффекты гипотензивных препаратов, поэтому следует с осторожностью применять ингибиторы ангиотензина II, особенно больным пожилого возраста.
Ацеклофенак метаболизируется CYP2C9, поэтому он может взаимодействовать с фенитоином, циметидином, миконазолом, сульфафеназолом, амиодароном, тольбутамидом и фенилбутазоном.
Особенности применения
Побочные эффекты можно свести к минимуму за счет применения минимальной эффективной дозы в течение кратчайшего периода времени, достаточных для контроля симптомов (см. ниже риски, связанные с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системе).
Следует избегать одновременного применения ацеклофенака и НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2.
Пожилые пациенты
У пожилых пациентов прием НПВП сопровождается повышенной частотой возникновения нежелательных реакций, особенно перфораций и кровотечений из желудочно-кишечного тракта, которые могут привести к летальному исходу. К тому же, пожилые пациенты чаще страдают от заболеваний почек, печени или сердечно-сосудистой системы.
Со стороны сердечно-сосудистой системы, почек и печени
Применение НПВП может вызвать дозозависимое снижение продукции простагландинов и почечную недостаточность. В группу высокого риска возникновения такой реакции относятся пациенты с нарушенной функцией почек, сердечной недостаточностью, нарушением функции печени, пациенты, принимающие диуретики, и пожилые пациенты. Таким пациентам необходим мониторинг функции почек.
Почки
Важную роль простагландинов в поддержании почечного кровотока следует принимать во внимание у пациентов с сердечной недостаточностью или с нарушенной функцией почек, принимающих диуретики или восстанавливающихся после серьезной операции. Влияние на функцию почек обычно является обратимым, и после отмены ацеклофенака ситуация нормализуется.
Следует соблюдать осторожность при применении препарата пациентам с нарушениями функции печени и почек легкой или умеренной степени, а также пациентам с другими состояниями, сопровождающимися задержкой жидкости в организме. У этих пациентов применение НПВП может привести к нарушению функции почек и к задержке жидкости. Также следует соблюдать осторожность при применении ацеклофенака пациентам, которые принимают диуретики, или лицам с повышенным риском гиповолемии. Необходимо применять минимальную эффективную дозу и регулярно контролировать функцию почек. Явления со стороны почек обычно проходят после прекращения приема ацеклофенака.
Печень
Если функциональные пробы печени остаются нарушенными или ухудшаются, появляются клинические симптомы/признаки заболевания печени или другие проявления (эозинофилия, сыпь), прием ацеклофенака следует прекратить. Необходимо тщательное медицинское наблюдение за состоянием пациентов с нарушением функции печени от слабого до умеренного. Может развиваться гепатит без продромальных симптомов. Применение ацеклофенака пациентов с печеночной порфирией может спровоцировать обострение заболевания.
Сердечно-сосудистое и цереброваскулярное действие
Проведение надлежащего мониторинга и соответствующие рекомендации необходимы пациентам с артериальной гипертензией и/или застойной сердечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести в анамнезе, поскольку терапия НПВП сопровождается такими явлениями, как задержка жидкости и отеки.
Пациентам с застойной сердечной недостаточностью (NYHA I) и выраженными факторами риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (такими как артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение) лечение ацеклофенаком следует проводить только после тщательной оценки возможных рисков.
Кардиоваскулярный риск возрастает при повышении дозы и увеличении продолжительности применения НПВП, поэтому следует применять минимальную эффективную дозу в течение максимально короткого времени. Следует периодически оценивать потребность пациента в симптоматическом лечении и ответ на терапию.
Ацеклофенак следует применять с осторожностью и под тщательным контролем пациентам при следующих состояниях (поскольку существует угроза обострения заболевания) (см. раздел «Побочные реакции»):
- симптомы, свидетельствующие о наличии заболевания желудочно-кишечного тракта, включая его верхние и нижние отделы;
- наличие в анамнезе язвы, кровотечения и перфорации желудочно-кишечного тракта;
- язвенный колит;
- болезнь Крона;
- склонность к кровотечениям, системная красная волчанка (СКВ), порфирия, нарушения гемопоэза и гемостаза.
Язва, перфорация и кровотечения из желудочно-кишечного тракта
Язва, перфорация и кровотечения из ЖКТ, способные привести к смерти, наблюдались при приеме всех НПВП в любой момент лечения при наличии/отсутствии предупредительных симптомов и у больных с серьезной гастроинтестинальной патологией в анамнезе.
Тщательное медицинское наблюдение крайне важно при подозрении на наличие язв желудочно-кишечного тракта в анамнезе, у пациентов с симптомами заболеваний ЖКТ, язвенным колитом и болезнью Крона, геморрагическим диатезом или гематологическими нарушениями.
Риск развития язвы, перфорации и кровотечения из ЖКТ повышается при высоких дозах НПВП у пациентов с язвенной болезнью в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией, а также у пожилых пациентов. Эти пациенты должны начинать с низких доз. Возможность комбинированной терапии с протективными средствами (такими как мизопростол или ингибиторы протонной помпы) нужно рассмотреть для таких пациентов, а также для больных, нуждающихся в сопутствующей низкой дозы ацетилсалициловой кислоты или других препаратов, способных повышать риск осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта.
Пациенты с желудочно-кишечными токсическими реакциями в анамнезе, главным образом пожилые люди, должны сообщать о любых нетипичных симптомах со стороны желудочно-кишечного тракта (особенно о кровотечениях из ЖКТ), особенно в начале лечения. Особого внимания требуют пациенты, получающие сопутствующие препараты, способные повышать риск развития язвы или кровотечения, например пероральные кортикостероиды, такой антикоагулянт, как варфарин, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или такой антиаггрегант, как ацетилсалициловая кислота.
При возникновении язвы или кровотечения из ЖКТ у пациента, принимающего ацеклофенак, лечение следует прекратить.
НПВП нужно с осторожностью назначать пациентам с желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку эти состояния могут обостряться.
Системная красная волчанка (СКВ) и смешанное заболевание соединительной ткани
У пациентов с СКВ и смешанным заболеванием соединительной ткани может увеличиваться риск развития асептического менингита.
Дерматология
Очень редко на фоне применения НПВП возникают кожные реакции, в т.ч. с летальным исходом, включающие эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Риск развития таких реакций наиболее высок в начале лечения: в большинстве случаев такие реакции возникают в первый месяц приема препарата. Прием ацеклофенака следует прекратить при первых признаках кожной сыпи, поражениях слизистых оболочек и других проявлениях гиперчувствительности.
В особых случаях, при ветряной оспе могут возникнуть осложнения: серьезные инфекции кожи и мягких тканей. На сегодняшний день нельзя исключать роль НПВП в ухудшении течения этих инфекций. Поэтому следует избегать приема ацеклофенака при ветряной оспе.
Нарушение фертильности у женщин
Применение ацеклофенака может нарушить фертильность у женщин. Прием этого препарата не рекомендуется женщинам, желающим забеременеть. Женщинам, имеющим проблемы с наступлением беременности или проходящим обследование по причине бесплодия, необходимо отменить ацеклофенак.
Реакции гиперчувствительности
Как и при приеме других НПВП, аллергические реакции, включая анафилактические/анафилактоидные реакции, могут возникать у пациентов, ранее не принимавших данный препарат. При применении НПВП изредка сообщалось о серьезных реакциях со стороны кожи, иногда летальных, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз. Наибольший риск возникновения упомянутых реакций существует в начале терапии (в первые месяцы). При появлении первых признаков кожных реакций (сыпь, поражение слизистых оболочек, реакций гиперчувствительности) следует прекратить применение ацеклофенака.
Гематологические нарушения
Ацеклофенак может обратимо угнетать агрегацию тромбоцитов (см. «Антикоагулянты» в разделе «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Со стороны дыхательной системы
Следует соблюдать осторожность при применении препарата пациентам с бронхиальной астмой, в том числе в анамнезе, так как прием НПВП может спровоцировать развитие внезапного бронхоспазма у таких пациентов.
Длительное лечение
Все пациенты, принимающие НПВП, должны находиться под контролем для своевременного выявления почечной недостаточности, нарушения функции печени (повышение активности печеночных ферментов) и изменения формулы крови.
Способ применения и дозы
Олфен®-АФ таблетки следует глотать целиком, не разжевывая и не измельчая. Запивать не менее ½ стакана воды.
Нежелательные явления можно свести к минимуму, применяя препарат в течение минимального периода, необходимого для контроля симптомов.
Взрослые
Рекомендуемая доза составляет 200 мг в сутки однократно (каждые 24 часа).
Пожилые пациенты
Как правило, не требуется снижение дозы. Однако следует тщательно наблюдать за состоянием таких пациентов, потому что у них чаще определяют нарушения функции почек, печени, сердечно-сосудистые нарушения, также они чаще получают сопутствующую терапию других заболеваний, повышает риск развития серьезных последствий побочных реакций. При необходимости назначения НПВП они должны применяться в минимальных дозах и в течение максимально короткого времени. Следует тщательно наблюдать за пациентами для своевременного выявления желудочно-кишечного кровотечения на фоне терапии НПВП.
Печеночная недостаточность
Для пациентов с печеночной недостаточностью легкой или умеренной степени следует уменьшить дозу ацеклофенака. Рекомендованная начальная доза составляет 100 мг в сутки (применять ацеклофенак в другой лекарственной форме).
Почечная недостаточность
Отсутствует информация о том, что пациентам с почечной недостаточностью легкой степени необходима коррекция дозы ацеклофенака, однако данной категории пациентов следует соблюдать осторожность при применении препарата.
Дети
Отсутствуют клинические данные по применению ацеклофенака детям, поэтому данный препарат противопоказан этой возрастной группе пациентов.
Побочные реакции
Наиболее частые побочные реакции ацеклофенака включают желудочно-кишечные расстройства, головокружение, повышение активности печеночных ферментов.
Структура и метаболизм ацеклофенака подобные диклофенаку, который является известным фактором риска развития тромботических нарушений (инфаркт миокарда, инсульт, особенно при приеме высоких доз и длительном применении). Сообщалось о повышенном риске развития острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда, ассоциированных с применением ацеклофенака.
Со стороны пищеварительной системы: пептические язвы, перфорации или желудочно-кишечные кровотечения иногда с летальным исходом (особенно у пациентов пожилого возраста), тошнота, рвота, диарея, метеоризм, запор, диспепсия, боли в животе, молотый, рвота кровью, язвенный стоматит, обострение язвенного колита или болезни Крона, гастрит, панкреатит, стоматит.
Гепатобилиарные нарушения: гепатит, желтуха, повышение активности печеночных ферментов, увеличение концентрации креатинина в крови.
Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции (включая шок), гиперчувствительность.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, тахикардия, гиперемия, приливы.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: нефротический синдром, почечная недостаточность, ночной энурез.
Со стороны нервной системы: нарушение зрения, головная боль, сонливость, тремор, дисгевзия, парестезии, ригидность затылочных мышц, лихорадка, дизестезия, буйство, галлюцинации, шум в ушах, истощение, сонливость, головокружение асептический менингит (особенно при системной красной волчанке или смешанном заболевании соединительной ткани).
Со стороны крови и лимфатической системы: угнетение функции костного мозга, анемия, гранулоцитопения, тромбоцитопения, нейтропения, агранулоцитоз, апластическая анемия и гемолитическая анемия.
Нарушение метаболизма: гиперкалиемия.
Психические нарушения: головокружение, депрессия, аномальные сновидения, бессонница.
Со стороны дыхательной системы: одышка, бронхоспазм, стридор.
Со стороны кожи: зуд, сыпь, дерматит, крапивница, отек лица, пурпура, буллезный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона или синдром Лайелла, фотосенсибилизация, выпадение волос, ангионевротический отек, острые реакции со стороны кожи и слизистых оболочек.
Общие нарушения и местные реакции: отеки, повышенная утомляемость, судороги икроножных мышц.
Результаты лабораторных исследований: повышение концентрации мочевины в крови, повышение активности щелочной фосфатазы в крови, увеличение массы тела.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере. По 1 или по 3, или 10 блистеров в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Корея Юнайтед Фарм., Инк.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
25–23, Ночангондан-гиль, Чондон-мьон, Седжон-си, Республика Корея.