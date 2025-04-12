Побочные эффекты можно свести к минимуму за счет применения минимальной эффективной дозы в течение кратчайшего периода времени, достаточных для контроля симптомов (см. ниже риски, связанные с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системе).

Следует избегать одновременного применения ацеклофенака и НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2.

Пожилые пациенты

У пожилых пациентов прием НПВП сопровождается повышенной частотой возникновения нежелательных реакций, особенно перфораций и кровотечений из желудочно-кишечного тракта, которые могут привести к летальному исходу. К тому же, пожилые пациенты чаще страдают от заболеваний почек, печени или сердечно-сосудистой системы.

Со стороны сердечно-сосудистой системы, почек и печени

Применение НПВП может вызвать дозозависимое снижение продукции простагландинов и почечную недостаточность. В группу высокого риска возникновения такой реакции относятся пациенты с нарушенной функцией почек, сердечной недостаточностью, нарушением функции печени, пациенты, принимающие диуретики, и пожилые пациенты. Таким пациентам необходим мониторинг функции почек.

Почки

Важную роль простагландинов в поддержании почечного кровотока следует принимать во внимание у пациентов с сердечной недостаточностью или с нарушенной функцией почек, принимающих диуретики или восстанавливающихся после серьезной операции. Влияние на функцию почек обычно является обратимым, и после отмены ацеклофенака ситуация нормализуется.

Следует соблюдать осторожность при применении препарата пациентам с нарушениями функции печени и почек легкой или умеренной степени, а также пациентам с другими состояниями, сопровождающимися задержкой жидкости в организме. У этих пациентов применение НПВП может привести к нарушению функции почек и к задержке жидкости. Также следует соблюдать осторожность при применении ацеклофенака пациентам, которые принимают диуретики, или лицам с повышенным риском гиповолемии. Необходимо применять минимальную эффективную дозу и регулярно контролировать функцию почек. Явления со стороны почек обычно проходят после прекращения приема ацеклофенака.

Печень

Если функциональные пробы печени остаются нарушенными или ухудшаются, появляются клинические симптомы/признаки заболевания печени или другие проявления (эозинофилия, сыпь), прием ацеклофенака следует прекратить. Необходимо тщательное медицинское наблюдение за состоянием пациентов с нарушением функции печени от слабого до умеренного. Может развиваться гепатит без продромальных симптомов. Применение ацеклофенака пациентов с печеночной порфирией может спровоцировать обострение заболевания.

Сердечно-сосудистое и цереброваскулярное действие

Проведение надлежащего мониторинга и соответствующие рекомендации необходимы пациентам с артериальной гипертензией и/или застойной сердечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести в анамнезе, поскольку терапия НПВП сопровождается такими явлениями, как задержка жидкости и отеки.

Пациентам с застойной сердечной недостаточностью (NYHA I) и выраженными факторами риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (такими как артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение) лечение ацеклофенаком следует проводить только после тщательной оценки возможных рисков.

Кардиоваскулярный риск возрастает при повышении дозы и увеличении продолжительности применения НПВП, поэтому следует применять минимальную эффективную дозу в течение максимально короткого времени. Следует периодически оценивать потребность пациента в симптоматическом лечении и ответ на терапию.

Ацеклофенак следует применять с осторожностью и под тщательным контролем пациентам при следующих состояниях (поскольку существует угроза обострения заболевания) (см. раздел «Побочные реакции»):

симптомы, свидетельствующие о наличии заболевания желудочно-кишечного тракта, включая его верхние и нижние отделы;

наличие в анамнезе язвы, кровотечения и перфорации желудочно-кишечного тракта;

язвенный колит;

болезнь Крона;

склонность к кровотечениям, системная красная волчанка (СКВ), порфирия, нарушения гемопоэза и гемостаза.

Язва, перфорация и кровотечения из желудочно-кишечного тракта

Язва, перфорация и кровотечения из ЖКТ, способные привести к смерти, наблюдались при приеме всех НПВП в любой момент лечения при наличии/отсутствии предупредительных симптомов и у больных с серьезной гастроинтестинальной патологией в анамнезе.

Тщательное медицинское наблюдение крайне важно при подозрении на наличие язв желудочно-кишечного тракта в анамнезе, у пациентов с симптомами заболеваний ЖКТ, язвенным колитом и болезнью Крона, геморрагическим диатезом или гематологическими нарушениями.

Риск развития язвы, перфорации и кровотечения из ЖКТ повышается при высоких дозах НПВП у пациентов с язвенной болезнью в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией, а также у пожилых пациентов. Эти пациенты должны начинать с низких доз. Возможность комбинированной терапии с протективными средствами (такими как мизопростол или ингибиторы протонной помпы) нужно рассмотреть для таких пациентов, а также для больных, нуждающихся в сопутствующей низкой дозы ацетилсалициловой кислоты или других препаратов, способных повышать риск осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта.

Пациенты с желудочно-кишечными токсическими реакциями в анамнезе, главным образом пожилые люди, должны сообщать о любых нетипичных симптомах со стороны желудочно-кишечного тракта (особенно о кровотечениях из ЖКТ), особенно в начале лечения. Особого внимания требуют пациенты, получающие сопутствующие препараты, способные повышать риск развития язвы или кровотечения, например пероральные кортикостероиды, такой антикоагулянт, как варфарин, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или такой антиаггрегант, как ацетилсалициловая кислота.

При возникновении язвы или кровотечения из ЖКТ у пациента, принимающего ацеклофенак, лечение следует прекратить.

НПВП нужно с осторожностью назначать пациентам с желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку эти состояния могут обостряться.

Системная красная волчанка (СКВ) и смешанное заболевание соединительной ткани

У пациентов с СКВ и смешанным заболеванием соединительной ткани может увеличиваться риск развития асептического менингита.

Дерматология

Очень редко на фоне применения НПВП возникают кожные реакции, в т.ч. с летальным исходом, включающие эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Риск развития таких реакций наиболее высок в начале лечения: в большинстве случаев такие реакции возникают в первый месяц приема препарата. Прием ацеклофенака следует прекратить при первых признаках кожной сыпи, поражениях слизистых оболочек и других проявлениях гиперчувствительности.

В особых случаях, при ветряной оспе могут возникнуть осложнения: серьезные инфекции кожи и мягких тканей. На сегодняшний день нельзя исключать роль НПВП в ухудшении течения этих инфекций. Поэтому следует избегать приема ацеклофенака при ветряной оспе.

Нарушение фертильности у женщин

Применение ацеклофенака может нарушить фертильность у женщин. Прием этого препарата не рекомендуется женщинам, желающим забеременеть. Женщинам, имеющим проблемы с наступлением беременности или проходящим обследование по причине бесплодия, необходимо отменить ацеклофенак.

Реакции гиперчувствительности

Как и при приеме других НПВП, аллергические реакции, включая анафилактические/анафилактоидные реакции, могут возникать у пациентов, ранее не принимавших данный препарат. При применении НПВП изредка сообщалось о серьезных реакциях со стороны кожи, иногда летальных, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз. Наибольший риск возникновения упомянутых реакций существует в начале терапии (в первые месяцы). При появлении первых признаков кожных реакций (сыпь, поражение слизистых оболочек, реакций гиперчувствительности) следует прекратить применение ацеклофенака.

Гематологические нарушения

Ацеклофенак может обратимо угнетать агрегацию тромбоцитов (см. «Антикоагулянты» в разделе «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Со стороны дыхательной системы

Следует соблюдать осторожность при применении препарата пациентам с бронхиальной астмой, в том числе в анамнезе, так как прием НПВП может спровоцировать развитие внезапного бронхоспазма у таких пациентов.

Длительное лечение

Все пациенты, принимающие НПВП, должны находиться под контролем для своевременного выявления почечной недостаточности, нарушения функции печени (повышение активности печеночных ферментов) и изменения формулы крови.