Киев
Олфен®-АФ (Olfen®-AF)

Олфен®-АФ (Olfen®-AF)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 161 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
636,56 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
240,05 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
262,07 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
278,50
Экономия при брони: -39,40 грн
239,10 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
264,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
277,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,70
Экономия при брони: -36,60 грн
239,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
285,70
Экономия при брони: -46,60 грн
239,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
278,50
Экономия при брони: -39,40 грн
239,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
286,00
Экономия при брони: -46,90 грн
239,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
260,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
269,64 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
278,50
Экономия при брони: -39,40 грн
239,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,70
Экономия при брони: -36,60 грн
239,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
286,00 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
285,30
Экономия при брони: -46,20 грн
239,10 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное