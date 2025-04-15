Львов (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
278,50
Экономия при брони: -39,40 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,70
Экономия при брони: -36,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
285,70
Экономия при брони: -46,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
278,50
Экономия при брони: -39,40 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
286,00
Экономия при брони: -46,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
278,50
Экономия при брони: -39,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,70
Экономия при брони: -36,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
285,30
Экономия при брони: -46,20 грн