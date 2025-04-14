Одесса (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
277,40
Экономия при брони: -37,20 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80
Экономия при брони: -35,60 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн