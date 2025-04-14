Киев
Олфен®-АФ (Olfen®-AF)

Олфен®-АФ (Olfen®-AF)

Одесса (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 202 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
278,92 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
255,00 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
732,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
636,56 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
230,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
686,64 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
281,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
741,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
668,42 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
277,40
Экономия при брони: -37,20 грн
240,20 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
252,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
267,76 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
749,90 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80
Экономия при брони: -35,60 грн
240,20 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
222,58 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
256,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
238,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное