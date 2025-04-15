Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,88
Экономия при брони: -37,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
259,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
285,70
Экономия при брони: -47,30 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
294,87
Экономия при брони: -11,29 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
Народная аптека
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина
767,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №10
Тева Украина
275,80 грн
Олфен®-АФ таблетки с модифицированным высвобождением 200 мг блистер №30
Тева Украина