АЦЕКЛОФЕНАК (ACECLOFENACUM)

с осторожностью — при сердечной недостаточности, заболеваниях печени, почек и пищеварительного тракта в анамнезе, диспептических симптомах на момент назначения ацеклофенака, АГ, уменьшении ОЦК (в том числе состояние после оперативных вмешательств), в I и II триместр беременности, в период кормления грудью, у лиц пожилого возраста, при ХПН, одновременном приеме диуретиков.

Из-за важной роли простагландинов в поддержании почечного кровотока следует проявлять особую осторожность при назначении пациентам с сердечной или почечной недостаточностью, лицам пожилого возраста, пациентам, принимающим диуретики, и больным, у которых по какой-либо причине наблюдается уменьшение ОЦК (например после обширного хирургического вмешательства). Если в таких случаях назначают ацеклофенак, в качестве меры предосторожности рекомендуется мониторинг функции почек. У пациентов с печеночной недостаточностью (хронический гепатит, компенсированный цирроз печени) фармакокинетика ацеклофенака не изменяется. При проведении длительной терапии необходимо контролировать функцию печени, состав периферической крови, кал на скрытую кровь. В период лечения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.