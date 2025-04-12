Исследования взаимодействия проводились только у взрослых.

Влияние эзомепразола на фармакокинетику других лекарственных средств

Лекарственные средства, всасывание которых зависит от рН

Угнетение желудочной секреции на фоне терапии эзомепразолом и другими ИПП может приводить к ослаблению или усилению всасывания лекарственных средств, абсорбция которых зависит от уровня рН желудочного сока. Как и при применении других лекарственных средств, уменьшающих кислотность желудочного сока, всасывание таких препаратов как кетоконазол, итраконазол и эрлотиниб может ослабляться, а всасывание дигоксина — усиливаться в период применения эзомепразола. При сопутствующем применении омепразола (20 мг/сут) и дигоксина у здоровых добровольцев биодоступность дигоксина возрастала на 10% (до 30% — у 2 из 10 участников). Токсические эффекты дигоксина отмечались редко. Однако следует соблюдать осторожность при применении высоких доз эзомепразола пациентам пожилого возраста. Необходимо усилить мониторинг концентрации дигоксина в крови у пациента.

Ингибиторы протеазы

Отмечено взаимодействие омепразола с некоторыми ингибиторами протеазы. Клиническая значимость и механизмы этих взаимодействий не всегда известны. Повышение уровня рН желудочного сока в период терапии омепразолом может изменять всасывание ингибиторов протеазы. Другие механизмы взаимодействия возможны из-за угнетения CYP2C19.

Снижение сывороточных уровней атазанавира и нелфинавира отмечалось при одновременном применении омепразола, поэтому сопутствующее применение этих препаратов не рекомендуется. Сопутствующее применение омепразола (40 мг 1 раз в сутки) с атазанавиром 300 мг/ритонавиром 100 мг у здоровых добровольцев привело к значительному снижению экспозиции атазанавира (снижение AUC, Cmax и Cmin примерно на 75%). Повышение дозы атазанавира до 400 мг не компенсировало влияние омепразола на экспозицию атазанавира. Сопутствующее применение омепразола (20 мг в сутки) с атазанавиром 400 мг/ритонавиром 100 мг у здоровых добровольцев снижало экспозицию атазанавира примерно на 30% по сравнению с экспозицией, отмеченной при применении атазанавира 300 мг/ритонавира 100 мг 1 раз в сутки без применения омепразола в дозе 20 мг/сут. Сопутствующее применение омепразола (40 мг/сут) уменьшало средние значения AUC, Cmax и Cmin нелфинавира на 36–39%, а средние значения AUC, Cmax и Cmin фармакологически активного метаболита М8 — на 75–92%. Из-за сходства фармакодинамических эффектов и фармакокинетических свойств омепразола и эзомепразола не рекомендуется применять эзомепразол и атазанавир, а сопутствующее применение эзомепразола и нелфинавира противопоказано.

Повышение концентрации саквинавира (применявшегося одновременно с ритонавиром) в плазме крови (80–100%) наблюдалось при сопутствующем применении омепразола (в дозе 40 мг/сут). Омепразол в дозе 20 мг/сут не влиял на экспозицию дарунавира (применявшегося одновременно с ритонавиром) и ампренавира (в сочетании с ритонавиром). Применение эзомепразола в дозе 20 мг/сут не влияло на экспозицию ампренавира (в сочетании с ритонавиром или отдельно). Применение омепразола в дозе 40 мг/сут не изменяло экспозицию лопинавира (в сочетании с ритонавиром).

Метотрексат

При применении метотрексата вместе с ИПП его уровни повышались у некоторых пациентов. Может потребоваться временное прекращение приема эзомепразола при применении метотрексата в больших дозах.

Такролимус

При одновременном применении эзомепразола зафиксировано повышение уровня такролимуса в плазме крови.

Лекарственные средства, которые метаболизируются CYP2C19

Эзомепразол ингибирует CYP2C19 — основной фермент, метаболизирующий эзомепразол. Поэтому при сочетании эзомепразола с лекарственными средствами, метаболизируемыми CYP2C19, такими как диазепам, циталопрам, имипрамин, кломипрамин, фенитоин и т.д., концентрации этих препаратов в плазме крови могут возрастать и может потребоваться снижение их доз.

Исследования взаимодействия in vivo с применением формы препарата для внутривенного введения в больших дозах (80 мг + 8 мг/час) не проводились. Влияние эзомепразола на лекарственные средства, метаболизируемые CYP2C19, на фоне такого режима лечения может быть более выраженным, и за пациентами в течение 3-дневного периода введения препарата следует следить за развитием нежелательных явлений.

Диазепам

Сопутствующий пероральный прием 30 мг эзомепразола приводил к снижению клиренса субстрата CYP2C19 диазепама на 45%.

Фенитоин

При сопутствующем пероральном применении 40 мг эзомепразола и фенитоина минимальные концентрации фенитоина в плазме крови больных эпилепсией возрастали на 13%. Рекомендуется контролировать концентрацию фенитоина в плазме крови в начале терапии эзомепразолом и при ее прекращении.

Вориконазол

Применение омепразола (40 мг 1 раз в сутки) вызывало рост Cmax и AUCτ вориконазола (субстрата CYP2C19) на 15% и 41% соответственно.

Цилостазол

Омепразол, как и эзомепразол, является ингибитором CYP2C19. У здоровых добровольцев в процессе перекрестного исследования применение омепразола в дозе 40 мг приводило к росту Cmax и AUC цилостазола соответственно на 18% и 26%, а одного из его активных метаболитов — на 29% и 69% соответственно.

Цизаприд

Сопутствующий пероральный прием 40 мг эзомепразола и цизаприда у здоровых добровольцев приводил к увеличению AUC на 32%, а Т ½– на 31%, но значительного повышения Cmax цизаприда отмечено не было. Небольшое удлинение интервала QТc, что отмечалось при применении цизаприда отдельно, не увеличивалось при применении цизаприда в комбинации с эзомепразолом.

Варфарин

При сопутствующем пероральном применении 40 мг эзомепразола пациентами, принимавшими варфарин в рамках клинического исследования, время свертывания крови оставалось в пределах интервала допустимых значений. Однако в постмаркетинговый период на фоне применения перорального эзомепразола было отмечено несколько частных случаев клинически значимого повышения международного нормализованного отношения (МНО) при сопутствующем применении этих препаратов. Рекомендуется проводить мониторинг МНО в начале и в конце сопутствующего применения эзомепразола и варфарина или других кумариновых производных.

Клопидогрель

У здоровых добровольцев отмечалось фармакокинетическое/фармакодинамическое взаимодействие между клопидогрелем (4 нагрузочная доза — 300 мг с последующим применением по 75 мг в сутки) и эзомепразолом (40 мг в сутки перорально), что приводило к уменьшению экспозиции активного метаболита 4 максимальной ингибирующей активности (АДФ-индуцированной) в отношении агрегации тромбоцитов в среднем на 14%.

В процессе исследования с участием здоровых добровольцев, в котором изучали применение клопидогреля вместе с комбинацией 20 мг эзомепразола и 81 мг ацетилсалициловой кислоты по сравнению с клопидогрелем в монорежиме, отмечали снижение экспозиции активного метаболита клопидогреля почти на 40%. Однако максимальная ингибирующая активность (АДФ-индуцированная) относительно агрегации тромбоцитов у этих лиц была одинаковой в группах, где принимали клопидогрель отдельно и клопидогрел+комбинация (эзомепразол+ацетилсалициловая кислота), что, наверное, объясняется одновременным введением.

В процессе обсервационных и клинических исследований получены противоречивые данные по клиническим проявлениям этого фармакокинетического/фармакодинамического взаимодействия с точки зрения серьезных сердечно-сосудистых событий.

Следовательно, одновременное применение эзомепразола и клопидогреля следует избегать.

Лекарственные средства, не имеющие клинически важного взаимодействия

Было показано, что эзомепразол клинически значимо не влиял на фармакокинетику амоксициллина или хинидина.

Исследования, проводимые при одновременном применении эзомепразола и напроксена или рофекоксиба, не выявили каких-либо клинически значимых фармакокинетических взаимодействий во время краткосрочных исследований.

В лияние других лекарственных средств на фармакокинетику эзомепразола

Лекарственные средства, угнетающие CYP2C19 и/или CYP3А4

Эзомепразол метаболизируется CYP2C19 и CYP3A4. Сопутствующее пероральное применение эзомепразола и ингибитора CYP3А4 кларитромицина (500 мг 2 раза в сутки) приводило к удвоению AUC эзомепразола. Сопутствующее применение эзомепразола и комбинированного ингибитора CYP2C19 и CYP3А4 может приводить к увеличению экспозиции эзомепразола более чем в 2 раза. Ингибитор CYP2C19 и CYP3А4 вориконазол увеличивал AUCτ омепразола на 280%. Коррекция дозы эзомепразола не всегда необходима в таких ситуациях. Однако она может быть необходима для пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени и в случаях, когда показано длительное лечение.

Препараты, способные стимулировать CYP2C19 или CYP3А4 или оба эти фермента (такие как рифампицин и зверобой), могут снижать концентрацию эзомепразола в плазме крови путем усиления его метаболизма.