Есом (Esom)
Есом инструкция по применению
Состав
действующее вещество: esomeprazole;
1 флакон содержит эзомепразол натрия, эквивалентно эзомепразолу 40 мг;
вспомогательное вещество: динатрия эдетат.
Лекарственная форма
Лиофилизат для раствора для инъекций и инфузий.
Основные физико-химические свойства: лиофилизированная масса от белого до почти белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для лечения пептической язвы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
Код ATС A02B C05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Эзомепразол является S-изомером омепразола, угнетающего секрецию кислоты желудочного сока благодаря специфическому, направленному механизму действия. Он является специфическим ингибитором кислотной помпы париетальных клеток. И R-, и S-изомеры омепразола обладают схожей фармакологической активностью.
Механизм действия
Эзомепразол представляет собой слабое основание, которое концентрируется и превращается в активную форму в сильно кислой среде секреторных канальцев париетальных клеток, где ингибирует фермент Н+К+-АТФ-азу — кислотную помпу, и подавляет как базальную, так и стимулированную секрецию кислоты.
Влияние на секрецию желудочной кислоты
Через 5 дней перорального приема по 20 мг и 40 мг эзомепразола уровень рН желудка выше 4 сохранялся соответственно в среднем в течение 13 часов и 17 часов в течение 24-часового интервала у пациентов с симптоматической гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Эффект подобен независимо от того, применяется эзомепразол перорально или внутривенно.
С помощью площади под фармакокинетической кривой концентрация-время (AUC) как опосредованного параметра плазменной концентрации была продемонстрирована связь между угнетением кислотной секреции и экспозицией после перорального применения эзомепразола.
В течение суток при внутривенном введении эзомепразола здоровым добровольцам в дозе 80 мг в виде болюсной инфузии длительностью 30 минут с последующим применением препарата в виде длительной внутривенной инфузии со скоростью 8 мг/час продолжительностью 23,5 часа уровень рН желудка выше 4 и выше 6 сохранялся соответственно в среднем в течение 21 часов и 11–13 часов в течение 24-часового интервала.
Терапевтический эффект угнетения секреции кислоты
Лечение рефлюкс-эзофагита эзомепразолом в дозе 40 мг демонстрирует эффективность у 78% пациентов через 4 недели и 93% пациентов через 8 недель перорального приема препарата.
Другие эффекты, связанные с угнетением секреции кислоты
В период лечения антисекреторными препаратами уровни гастрина в плазме крови возрастают в ответ на снижение секреции кислоты. Уровень хромогранина А (CgA) также возрастает в результате уменьшения кислотности желудочного сока. Повышение количества энтерохромафинообразных клеток (ECL) связанное, возможно, с увеличением уровня гастрина, наблюдалось у некоторых пациентов в период длительного лечения пероральным эзомепразолом.
На фоне длительного лечения пероральными антисекреторными препаратами отмечался некоторый рост частоты образования желудочных гландулярных кист. Эти изменения являются физиологическим следствием выраженного угнетения секреции желудочного сока, обладают доброкачественной и обратимой природой.
Уменьшение кислотности желудочного сока по любым причинам, в том числе вследствие применения ингибиторов протонной помпы (ИПП), приводит к увеличению в желудке количества бактерий, обычно присутствующих в желудочно-кишечном тракте. Лечение ИПП может несколько увеличивать риск желудочно-кишечных инфекций, обусловленных, например, Salmonella и Campylobacter, и у госпитализированных пациентов, возможно, также Clostridium difficile.
Дети
Результаты, полученные в процессе исследований с участием пациентов детского возраста, показывают, что дозы эзомепразола 0,5 мг/кг и 1,0 мг/кг у младенцев в возрасте < 1 месяца и 1–11 месяцев соответственно снижают средний процент времени с внутрипищеводным рН < 4.
Профиль безопасности применения препарата оказался подобным тому, что наблюдался у взрослых.
Фармакокинетика.
Распределение
Воображаемый объем распределения в стационарном состоянии у здоровых добровольцев составляет около 0,22 л/кг массы тела. Эзомепразол на 97% связывается с белками плазмы крови.
Метаболизм и выведение
Эзомепразол полностью метаболизируется системой цитохрома Р450 (CYP). Основная часть метаболизма эзомепразола зависит от полиморфного CYP2C19, отвечающего за образование гидрокси- и десметилметаболитов эзомепразола. Остальной метаболизм обеспечивается другой специфической изоформой, CYP3A4, отвечающей за образование эзомепразола сульфона, основного метаболита в плазме крови.
Нижеследующие параметры отражают преимущественно фармакокинетику у лиц с функциональным CYP2C19 ферментом, то есть быстрых метаболизаторов.
Общий плазменный клиренс составляет около 17 л/час после применения разовой дозы и около 9 л/час после повторного применения. Период полувыведения препарата из плазмы крови (Т ½) составляет около 1,3 ч при повторном применении 1 раз в сутки. AUC возрастает при повторном применении эзомепразола. Этот рост зависит от дозы и приводит к нелинейной зависимости между дозой и AUC после повторного применения. Такая зависимость от времени и дозы обусловлена снижением пресистемного метаболизма и системного клиренса, вызванного, вероятно, угнетением фермента CYP2C19 эзомепразолом и/или его сульфоновым метаболитом.
Эзомепразол полностью выводится из плазмы крови между приемами, тенденции к накоплению в организме при применении 1 раз в сутки не наблюдается.
При повторном применении в дозах 40 мг в форме внутривенных инъекций средняя максимальная концентрация его в плазме (Сmax) составляет около 13,6 мкмоль/л. Сmax соответствующих пероральных доз составляет около 4,6 мкмоль/л. Меньший рост (приблизительно на 30%) общей экспозиции отмечается при внутривенном применении по сравнению с пероральным приемом. Отмечен линейный дозозависимый рост экспозиции при введении эзомепразола в форме внутривенной инфузии длительностью 30 минут (в дозе 40 мг, 80 мг или 120 мг) с последующим его введением в форме длительной инфузии (со скоростью 4 мг/час или 8 мг/час) в течение 2,5 часов.
Основные метаболиты эзомепразола не влияют на секрецию желудочного сока. Около 80% пероральной дозы эзомепразола выводится в виде метаболитов с мочой, остальные — с калом. Менее 1% исходного соединения выводится с мочой.
Пациенты особых групп
Около 2,9±1,5% населения не имеет функционального фермента CYP2C19 и называется медленными метаболизаторами. У этих лиц метаболизм эзомепразола, вероятно, катализируется преимущественно CYP3A4. После многократного перорального приема эзомепразола в дозе 40 мг 1 раз в сутки средняя общая экспозиция была примерно на 100% выше медленных метаболизаторов, чем у лиц с функциональным ферментом CYP2C19 (быстрых метаболизаторов). Сmax была повышена примерно на 60%. Подобные отличия наблюдались и при внутривенном введении эзомепразола. Эти данные не требуют изменений в дозировке эзомепразола.
Метаболизм эзомепразола незначительно изменяется у лиц пожилого возраста (71–80 лет).
После перорального приема эзомепразола в дозе 40 мг AUC у женщин примерно на 30% выше, чем у мужчин. Не зафиксирована зависимая от пола разница при повторном применении препарата 1 раз в сутки. Подобные отличия наблюдались при в/в применении эзомепразола. Эти данные не влияют на дозировку эзомепразола.
Метаболизм эзомепразола у пациентов с легкими или умеренными нарушениями функции печени может быть нарушен. У пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени скорость метаболизма снижается, в результате чего общая экспозиция эзомепразола растет в 2 раза. Поэтому пациентам с ГЭРБ и тяжелым нарушением функции печени не следует превышать максимальную дозу 20 мг. В случае кровоточащей язвы и тяжелых нарушений функции печени после введения начальной болюсной дозы 80 мг введения препарата в форме длительной внутривенной инфузии со скоростью максимум 4 мг/час в течение 71,5 ч может быть достаточным. Эзомепразол или его основные метаболиты не выявляют тенденцию к накоплению при применении 1 раз в сутки.
Не проводилось исследований с участием пациентов с пониженной функцией почек. Поскольку почки отвечают за выведение метаболитов эзомепразола, но не за выведение основного соединения, изменения метаболизма не ожидаются у пациентов с нарушением функции почек.
Применяют детям в возрасте старше 1 года как средство для антисекреторной терапии в случае, когда пероральный прием препарата невозможен.
Существуют данные об исследованиях с применением эзомепразола в течение 4 дней при введении 1 раз в сутки детям в возрасте 1 — 18 лет (см. раздел «Фармакокинетика»). Всего к оценке безопасности средства были привлечены 57 пациентов (8 детей в возрасте 1–5 лет). Данные по безопасности препарата согласуются с известным профилем безопасности эзомепразола и новых угроз безопасности пациентов обнаружено не было.
Показания
Взрослые
Антисекреторная терапия в случае, когда невозможно использовать пероральный путь введения, например:
- ГЭРБ у пациентов с эзофагитом и/или тяжелыми симптомами рефлюкса;
- лечение язв желудка, связанных с терапией нестероидными противовоспалительными средствами (НПВП);
- предупреждение язв желудка и двенадцатиперстной кишки, связанных с терапией НПВП, у пациентов, входящих в группу риска;
- кратковременное поддержание гемостаза и профилактика повторного кровотечения у пациентов после эндоскопического лечения острого кровотечения язвы желудка или двенадцатиперстной кишки.
Дети в возрасте 1 — 18 лет
Антисекреторная терапия в случае, когда невозможно использовать пероральный путь введения, например:
- ГЭРБ у пациентов с эрозивным рефлюксным эзофагитом и/или тяжелыми симптомами рефлюкса.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к эзомепразолу или другим компонентам препарата, к замещенным бензимидазолам.
Эзомепразол не следует применять одновременно с атазанавиром и нелфинавиром (см. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследования взаимодействия проводились только у взрослых.
Влияние эзомепразола на фармакокинетику других лекарственных средств
Лекарственные средства, всасывание которых зависит от рН
Угнетение желудочной секреции на фоне терапии эзомепразолом и другими ИПП может приводить к ослаблению или усилению всасывания лекарственных средств, абсорбция которых зависит от уровня рН желудочного сока. Как и при применении других лекарственных средств, уменьшающих кислотность желудочного сока, всасывание таких препаратов как кетоконазол, итраконазол и эрлотиниб может ослабляться, а всасывание дигоксина — усиливаться в период применения эзомепразола. При сопутствующем применении омепразола (20 мг/сут) и дигоксина у здоровых добровольцев биодоступность дигоксина возрастала на 10% (до 30% — у 2 из 10 участников). Токсические эффекты дигоксина отмечались редко. Однако следует соблюдать осторожность при применении высоких доз эзомепразола пациентам пожилого возраста. Необходимо усилить мониторинг концентрации дигоксина в крови у пациента.
Ингибиторы протеазы
Отмечено взаимодействие омепразола с некоторыми ингибиторами протеазы. Клиническая значимость и механизмы этих взаимодействий не всегда известны. Повышение уровня рН желудочного сока в период терапии омепразолом может изменять всасывание ингибиторов протеазы. Другие механизмы взаимодействия возможны из-за угнетения CYP2C19.
Снижение сывороточных уровней атазанавира и нелфинавира отмечалось при одновременном применении омепразола, поэтому сопутствующее применение этих препаратов не рекомендуется. Сопутствующее применение омепразола (40 мг 1 раз в сутки) с атазанавиром 300 мг/ритонавиром 100 мг у здоровых добровольцев привело к значительному снижению экспозиции атазанавира (снижение AUC, Cmax и Cmin примерно на 75%). Повышение дозы атазанавира до 400 мг не компенсировало влияние омепразола на экспозицию атазанавира. Сопутствующее применение омепразола (20 мг в сутки) с атазанавиром 400 мг/ритонавиром 100 мг у здоровых добровольцев снижало экспозицию атазанавира примерно на 30% по сравнению с экспозицией, отмеченной при применении атазанавира 300 мг/ритонавира 100 мг 1 раз в сутки без применения омепразола в дозе 20 мг/сут. Сопутствующее применение омепразола (40 мг/сут) уменьшало средние значения AUC, Cmax и Cmin нелфинавира на 36–39%, а средние значения AUC, Cmax и Cmin фармакологически активного метаболита М8 — на 75–92%. Из-за сходства фармакодинамических эффектов и фармакокинетических свойств омепразола и эзомепразола не рекомендуется применять эзомепразол и атазанавир, а сопутствующее применение эзомепразола и нелфинавира противопоказано.
Повышение концентрации саквинавира (применявшегося одновременно с ритонавиром) в плазме крови (80–100%) наблюдалось при сопутствующем применении омепразола (в дозе 40 мг/сут). Омепразол в дозе 20 мг/сут не влиял на экспозицию дарунавира (применявшегося одновременно с ритонавиром) и ампренавира (в сочетании с ритонавиром). Применение эзомепразола в дозе 20 мг/сут не влияло на экспозицию ампренавира (в сочетании с ритонавиром или отдельно). Применение омепразола в дозе 40 мг/сут не изменяло экспозицию лопинавира (в сочетании с ритонавиром).
Метотрексат
При применении метотрексата вместе с ИПП его уровни повышались у некоторых пациентов. Может потребоваться временное прекращение приема эзомепразола при применении метотрексата в больших дозах.
Такролимус
При одновременном применении эзомепразола зафиксировано повышение уровня такролимуса в плазме крови.
Лекарственные средства, которые метаболизируются CYP2C19
Эзомепразол ингибирует CYP2C19 — основной фермент, метаболизирующий эзомепразол. Поэтому при сочетании эзомепразола с лекарственными средствами, метаболизируемыми CYP2C19, такими как диазепам, циталопрам, имипрамин, кломипрамин, фенитоин и т.д., концентрации этих препаратов в плазме крови могут возрастать и может потребоваться снижение их доз.
Исследования взаимодействия in vivo с применением формы препарата для внутривенного введения в больших дозах (80 мг + 8 мг/час) не проводились. Влияние эзомепразола на лекарственные средства, метаболизируемые CYP2C19, на фоне такого режима лечения может быть более выраженным, и за пациентами в течение 3-дневного периода введения препарата следует следить за развитием нежелательных явлений.
Диазепам
Сопутствующий пероральный прием 30 мг эзомепразола приводил к снижению клиренса субстрата CYP2C19 диазепама на 45%.
Фенитоин
При сопутствующем пероральном применении 40 мг эзомепразола и фенитоина минимальные концентрации фенитоина в плазме крови больных эпилепсией возрастали на 13%. Рекомендуется контролировать концентрацию фенитоина в плазме крови в начале терапии эзомепразолом и при ее прекращении.
Вориконазол
Применение омепразола (40 мг 1 раз в сутки) вызывало рост Cmax и AUCτ вориконазола (субстрата CYP2C19) на 15% и 41% соответственно.
Цилостазол
Омепразол, как и эзомепразол, является ингибитором CYP2C19. У здоровых добровольцев в процессе перекрестного исследования применение омепразола в дозе 40 мг приводило к росту Cmax и AUC цилостазола соответственно на 18% и 26%, а одного из его активных метаболитов — на 29% и 69% соответственно.
Цизаприд
Сопутствующий пероральный прием 40 мг эзомепразола и цизаприда у здоровых добровольцев приводил к увеличению AUC на 32%, а Т ½– на 31%, но значительного повышения Cmax цизаприда отмечено не было. Небольшое удлинение интервала QТc, что отмечалось при применении цизаприда отдельно, не увеличивалось при применении цизаприда в комбинации с эзомепразолом.
Варфарин
При сопутствующем пероральном применении 40 мг эзомепразола пациентами, принимавшими варфарин в рамках клинического исследования, время свертывания крови оставалось в пределах интервала допустимых значений. Однако в постмаркетинговый период на фоне применения перорального эзомепразола было отмечено несколько частных случаев клинически значимого повышения международного нормализованного отношения (МНО) при сопутствующем применении этих препаратов. Рекомендуется проводить мониторинг МНО в начале и в конце сопутствующего применения эзомепразола и варфарина или других кумариновых производных.
Клопидогрель
У здоровых добровольцев отмечалось фармакокинетическое/фармакодинамическое взаимодействие между клопидогрелем (4 нагрузочная доза — 300 мг с последующим применением по 75 мг в сутки) и эзомепразолом (40 мг в сутки перорально), что приводило к уменьшению экспозиции активного метаболита 4 максимальной ингибирующей активности (АДФ-индуцированной) в отношении агрегации тромбоцитов в среднем на 14%.
В процессе исследования с участием здоровых добровольцев, в котором изучали применение клопидогреля вместе с комбинацией 20 мг эзомепразола и 81 мг ацетилсалициловой кислоты по сравнению с клопидогрелем в монорежиме, отмечали снижение экспозиции активного метаболита клопидогреля почти на 40%. Однако максимальная ингибирующая активность (АДФ-индуцированная) относительно агрегации тромбоцитов у этих лиц была одинаковой в группах, где принимали клопидогрель отдельно и клопидогрел+комбинация (эзомепразол+ацетилсалициловая кислота), что, наверное, объясняется одновременным введением.
В процессе обсервационных и клинических исследований получены противоречивые данные по клиническим проявлениям этого фармакокинетического/фармакодинамического взаимодействия с точки зрения серьезных сердечно-сосудистых событий.
Следовательно, одновременное применение эзомепразола и клопидогреля следует избегать.
Лекарственные средства, не имеющие клинически важного взаимодействия
Было показано, что эзомепразол клинически значимо не влиял на фармакокинетику амоксициллина или хинидина.
Исследования, проводимые при одновременном применении эзомепразола и напроксена или рофекоксиба, не выявили каких-либо клинически значимых фармакокинетических взаимодействий во время краткосрочных исследований.
В лияние других лекарственных средств на фармакокинетику эзомепразола
Лекарственные средства, угнетающие CYP2C19 и/или CYP3А4
Эзомепразол метаболизируется CYP2C19 и CYP3A4. Сопутствующее пероральное применение эзомепразола и ингибитора CYP3А4 кларитромицина (500 мг 2 раза в сутки) приводило к удвоению AUC эзомепразола. Сопутствующее применение эзомепразола и комбинированного ингибитора CYP2C19 и CYP3А4 может приводить к увеличению экспозиции эзомепразола более чем в 2 раза. Ингибитор CYP2C19 и CYP3А4 вориконазол увеличивал AUCτ омепразола на 280%. Коррекция дозы эзомепразола не всегда необходима в таких ситуациях. Однако она может быть необходима для пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени и в случаях, когда показано длительное лечение.
Препараты, способные стимулировать CYP2C19 или CYP3А4 или оба эти фермента (такие как рифампицин и зверобой), могут снижать концентрацию эзомепразола в плазме крови путем усиления его метаболизма.
Особенности применения
В случае любых тревожных симптомов (например, значительное непредсказуемое снижение массы тела, периодическая рвота, дисфагия, гематемезис или мелена) и при подозрении на язву желудка или при ее наличии следует исключить злокачественное заболевание, поскольку эзомепразу может скрывать симптомы и задерживать постановку диагноза.
Терапия ИПП может несколько увеличивать риск желудочно-кишечных инфекций, таких как инфекции, обусловленные Salmonella и Cаmpylobacter (см. раздел Фармакодинамика).
Не рекомендуется применять эзомепразол одновременно с атазанавиром (см. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий). Если применение комбинации атазанавира с ИПП считается обязательным, рекомендуется внимательно наблюдать за пациентом и повысить дозу атазанавира до 400 мг в сочетании со 100 мг ритонавира; дозу эзомепразола 20 мг не следует превышать.
Эзомепразол, как и все препараты, блокирующие секрецию кислоты, может ингибировать всасывание витамина В12 (цианокобаламина) вследствие гипо- или ахлоргидрии. Это следует учитывать при применении препарата пациентам с пониженным запасом витамина в организме или факторами риска ухудшения всасывания витамина В12 при длительной терапии.
Эзомепразол — ингибитор CYP2C19. В начале и конце терапии эзомепразолом следует учитывать возможность взаимодействия с препаратами, метаболизируемыми CYP2C19. Отмечено взаимодействие между клопидогрелем и омепразолом (см. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий). Клиническая значимость этого взаимодействия точно не определена. В качестве меры предосторожности не рекомендуется одновременно применять эзомепразол и клопидогрель.
Случаи тяжелой гипомагниемии отмечались у пациентов, принимавших ИПП, таких как эзомепразол, в течение не менее трех месяцев, а в большинстве случаев — в течение года. Гипомагниемия может иметь серьезные проявления, такие как усталость, тетания, делирий, судороги, головокружение и желудочковая аритмия, но их развитие может быть постепенным и оставаться незамеченным. У большинства пациентов с гипомагниемией состояние улучшалось после заместительной терапии магнием и прекращения применения ИПП. Пациентам, для которых предполагается длительный курс лечения или принимающих ИПП с дигоксином или препаратами, способными вызывать гипомагниемию (например, с диуретиками), целесообразным может быть измерение уровня магния перед началом терапии ИПП и периодически в течение лечения.
ИПП, особенно при применении в высоких дозах и в течение длительного периода (>1 года), могут несколько повышать риск перелома бедра, запястья и позвоночника, преимущественно у пациентов пожилого возраста или с другими факторами риска. Результаты обзорных исследований свидетельствуют, что ИПП могут повышать общий риск переломов на 10–40%. В некоторой степени это повышение может быть обусловлено другими факторами риска. Пациентов, которым угрожает риск остеопороза, следует лечить в соответствии с действующими клиническими руководствами; также им следует получать необходимое количество витамина D и кальция.
Влияние на результаты лабораторных анализов
Повышенные уровни CgA могут мешать диагностике нейроэндокринных опухолей. Чтобы этого избежать, следует временно прекратить применение эзомепразола не менее пяти дней до измерения уровня CgA.
Один флакон содержит менее 1 ммоль натрия, то есть практически свободен от натрия.
Способ применения и дозы
Дозирование
Взрослые
Антисекреторная терапия при невозможности перорального применения
Пациентам, которые не могут принимать препарат перорально, можно вводить препарат парентерально в дозе 20–40 мг 1 раз в сутки. Доза для пациентов с рефлюксным эзофагитом составляет 40 мг 1 раз в сутки. Доза для пациентов, получающих симптоматическое лечение при рефлюксной болезни, составляет 20 мг 1 раз в сутки.
При лечении язв желудка, обусловленных применением НПВП, обычная доза составляет 20 мг 1 раз в сутки. Для предотвращения язв желудка и двенадцатиперстной кишки, обусловленных терапией НПВП, пациентам группы риска назначают лекарственное средство в дозе 20 мг 1 раз в сутки.
Обычно лечение с помощью лекарственного средства для внутривенного введения кратковременно, пациентов следует переводить на пероральное применение лекарственного средства как можно скорее.
Краткосрочное поддержание гемостаза и профилактика повторного кровотечения у пациентов после эндоскопического лечения острого кровотечения вследствие язвы желудка или двенадцатиперстной кишки.
После терапевтической эндоскопии острого кровотечения изъязвлений желудка или двенадцатиперстной кишки вводят 80 мг лекарственного средства в виде болюсной инфузии продолжительностью 30 минут, после чего продолжают введение препарата в виде длительной внутривенной инфузии со скоростью 8 мг/час в течение 3 дней (72 часов).
После парентерального лечения терапию следует продолжить с помощью пероральных средств, подавляющих кислотную секрецию.
Способ применения
Инструкции по приготовлению восстановленного раствора приведены в нижеприведенном разделе («Инструкции по применению, использованию и утилизации (в соответствующих случаях)»).
Инъекции
Доза 40 мг
5 мл восстановленного раствора (8 мг/мл) вводят в виде внутривенной инъекции длительностью не менее 3 минут.
Доза 20 мг
2,5 мл или половину восстановленного раствора (8 мг/мл) вводят в виде внутривенной инъекции длительностью не менее 3 минут. Неиспользованный раствор утилизируют.
Инфузии
Доза 40 мг
Восстановленный раствор вводят посредством внутривенной инфузии продолжительностью 10–30 минут.
Доза 20 мг
Половину восстановленного раствора вводят посредством внутривенной инфузии продолжительностью 10–30 минут. Неиспользованный раствор утилизируют.
Болюсная доза 80 мг
Восстановленный раствор вводят в виде непрерывной инфузии в течение 30 минут.
Доза 8 мг/час
Восстановленный раствор вводят в виде длительной внутривенной инфузии в течение 71,5 ч (рассчитанная скорость инфузии — 8 мг/час; срок годности восстановленного раствора указан в разделе «Срок годности»).
Нарушения функции почек
Для пациентов с нарушением функции почек коррекция дозы не требуется. Поскольку опыт применения препарата с тяжелой почечной недостаточностью ограничен, таких пациентов следует лечить с осторожностью (см. раздел «Фармакокинетика»).
Нарушения функции печени
ГЭРБ: пациентам с легкими или умеренными нарушениями функции печени коррекция дозы не нужна. Пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени не следует превышать максимальную дозу препарата Есом — 20 мг (см. раздел «Фармакокинетика»).
Кровоточащие язвы: пациентам с легкими или умеренными нарушениями функции печени коррекция дозы не требуется; пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени после введения начальной болюсной дозы препарата Есом для инфузий 80 мг последующее введение препарата в виде длительной внутривенной инфузии со скоростью 4 мг/час в течение 71,5 ч может быть достаточным (см. раздел «Фармакокинетика»).
Пациенты пожилого возраста
Коррекция дозы не требуется.
Дети
Дозировка
Дети в возрасте 1–18 лет
Как средство подавления желудочной секреции в случае, когда пероральный прием препарата невозможен
Пациентам, которые не могут принимать перорально, в рамках периода полного лечения ГЭРБ можно вводить препарат парентерально 1 раз в сутки (дозы указаны в таблице ниже).
Обычно лечение с помощью препарата для внутривенного введения должно длиться недолго и пациентов следует переводить на пероральный прием лекарственного средства как можно скорее.
Рекомендуемые дозы эзомепразола для внутривенного введения
|Возрастная группа
|Лечение эрозивного рефлюксного эзофагита
|Симптоматическое лечение ГЭРБ
|1–11 лет
Масса тела <20 кг: 10 мг 1 раз в сутки
Масса тела ≥20 кг: 10 или 20 мг 1 раз в сутки
|10 мг 1 раз в сутки
|12–18 лет
|40 мг 1 раз в сутки
|20 мг 1 раз в сутки
Способ применения
Инструкции по приготовлению восстановленного раствора приведены в нижеприведенном разделе («Инструкции по применению, использованию и утилизации (в соответствующих случаях)»).
Инъекции
Доза 40 мг
5 мл восстановленного раствора (8 мг/мл) вводят в виде внутривенной инъекции длительностью не менее 3 минут.
Доза 20 мг
2,5 мл или половину восстановленного раствора (8 мг/мл) вводят в виде внутривенной инъекции длительностью не менее 3 минут. Неиспользованный раствор утилизируют.
Доза 10 мг
1,25 мл восстановленного раствора (8 мг/мл) вводят в виде внутривенной инъекции длительностью не менее 3 минут. Неиспользованный раствор утилизируют.
Инфузии
Доза 40 мг
Восстановленный раствор вводят посредством внутривенной инфузии продолжительностью 10–30 минут.
Доза 20 мг
Половину восстановленного раствора вводят посредством внутривенной инфузии продолжительностью 10–30 минут. Неиспользованный раствор утилизируют.
Доза 10 мг
Четверть восстановленного раствора вводят в виде внутривенной инфузии длительностью 10–30 минут. Неиспользованный раствор утилизируют.
Инструкции по применению, использованию и утилизации (в соответствующих случаях)
Перед применением восстановленный раствор следует визуально осмотреть на наличие частиц и изменения окраски. Следует использовать только прозрачный раствор. Раствор предназначен только для одноразового применения.
Если все восстановленное содержимое флакона не требуется, то неиспользованный раствор следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.
Раствор для инъекций по 40 мг
Готовят раствор для инъекции (8 мг/мл), добавляя 5 мл 0,9% хлорида натрия для внутривенного применения во флакон эзомепразола 40 мг.
Восстановленный раствор для инъекций прозрачен и бесцветен или немного желтоватого цвета.
Раствор для инфузий по 40 мг
Готовят раствор для инфузий, растворяя содержимое одного флакона эзомепразола 40 мг в 100 мл 0,9% натрия хлорида для внутривенного применения.
Раствор для инфузий по 80 мг
Готовят раствор для инфузий, растворяя содержимое двух флаконов эзомепразола по 40 мг в до 100 мл 0,9% хлорида натрия для внутривенного применения.
Восстановленный раствор для инфузий прозрачен и бесцветен или немного желтоватого цвета.
Срок хранения после приготовления раствора: была продемонстрирована химическая и физическая стабильность в условиях применения в течение 12 часов при комнатной температуре не выше 30 °С. С точки зрения микробиологии препарат следует применять немедленно.
Побочные реакции
Нижеследующие нежелательные реакции на препарат были выявлены или подозревались в программе клинических исследований эзомепразола при его пероральном или внутривенном применении, а также при постмаркетинговом наблюдении за пероральным применением препарата.
Со стороны крови и лимфатической системы: лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, панцитопения.
Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности, например лихорадка, ангионевротический отек и анафилактические реакции/шок.
Со стороны метаболизма и питания: периферический отек, гипонатриемия, гипомагниемия (см. «Особенности применения»); тяжелая гипомагниемия может коррелировать с гипокальциемией.
Психические нарушения: бессонница, ажитация, спутанность сознания, депрессия, агрессия, галлюцинации.
Со стороны нервной системы: головные боли, головокружение, парестезия, сонливость, нарушение вкусовых ощущений.
Со стороны органов зрения: нечеткое зрение.
Со стороны органов слуха и равновесия: вертиго.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: бронхоспазм.
Со стороны пищеварительной системы: боль в животе, запор, диарея, метеоризм, тошнота/рвота, сухость во рту, стоматит, желудочно-кишечный кандидоз, микроскопический колит.
Со стороны гепатобилиарной системы: увеличение уровня печеночных ферментов, гепатит с желтухой или без нее, печеночная недостаточность, энцефалопатия у пациентов с предварительно болезнью печени.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: реакции в месте введения*, дерматит, зуд, сыпь, крапивница, алопеция, фоточувствительность, полиморфная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны скелетной мускулатуры и соединительной ткани: переломы бедра, запястья или позвоночника (см. раздел «Особенности применения»), артралгия, миалгия, мышечная слабость.
Со стороны почек и мочевыводящей системы: интерстициальный нефрит; у некоторых пациентов сообщалось о почечной недостаточности.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: гинекомастия.
Общие расстройства и реакции в месте введения: недомогание, усиленное потоотделение.
*Реакции в месте введения наблюдались преимущественно в исследовании с применением высоких доз в течение 3 суток (72 часов). В программе доклинического исследования препарата эзомепразол для внутривенного применения не наблюдалось раздражение сосудов, однако была замечена незначительная реакция воспаления ткани в области подкожной (околовенозной) инъекции. Результаты доклинического исследования указывали на то, что клиническое проявление раздражения ткани было связано с концентрацией.
Необратимые нарушения зрения отмечались в редких случаях у критически больных пациентов, получавших омепразол в виде внутривенной инъекции, особенно в высоких дозах, однако причинно-следственная связь не установлена.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
1 флакон с лиофилизатором в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Аспиро Фарма Лимитед/Aspiro Pharma Limited.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Си.№321, Биотех парк, Фейз-ІІІ, Каркапатла Виледж, Маркук Мандал, Сиддипет Дист-502281, Телангана Стейт, Индия/Sy.No.321, Biotech park, Phase-III, Karkapatla Village, Markook Mandal, Siddipet Dist-502281, Telangana State, Индия.