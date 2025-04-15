Львов (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
319,50
Экономия при брони: -26,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
297,20
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
340,53
Экономия при брони: -23,12 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
2.4 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн