Винница (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
339,51
Экономия при брони: -22,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
319,80
Экономия при брони: -18,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
328,27
Экономия при брони: -21,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
325,43
Экономия при брони: -13,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
340,37
Экономия при брони: -22,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
322,86
Экономия при брони: -12,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,80
Экономия при брони: -12,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
313,00
Экономия при брони: -12,00 грн