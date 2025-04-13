Киев
Есом (Esom)

Есом (Esom)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 46 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
304,73 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
305,63 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
309,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
327,39
Экономия при брони: -16,05 грн
311,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
335,96
Экономия при брони: -20,25 грн
315,71 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
304,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
301,28 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
300,11 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
301,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
308,64 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
290,78 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
308,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
259,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
288,91 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
3.4 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
294,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
306,42 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
296,11 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.5 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
291,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
3.8 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
310,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Электромеханический, 1
3.9 км
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций 40 мг флакон №1
Hetero Labs Limited
298,84 грн
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