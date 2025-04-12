при лечении постклимактерических симптомов тиболон следует применять только для уменьшения выраженности симптомов, которые оказывают отрицательное влияние на качество жизни. Во всех случаях следует осуществлять тщательную оценку рисков и пользы минимум раз в год. Применяют тиболон только в случае, если польза от его приема превышает риск.

У каждой женщины следует тщательно оценить риски возникновения инсульта, рака молочной железы, а у женщин с интактной маткой — риск рака эндометрия.

Перед началом или возобновлением ГЗТ, в частности терапии с применением тиболона, врачу необходимо ознакомиться с полным личным и семейным анамнезом пациентки, провести физикальное обследование (включая органы таза и молочные железы). Во время лечения рекомендуется проведение периодических обследований в соответствии с индивидуальными особенностями каждой женщины. Женщин следует проинформировать о необходимости сообщать врачу об изменениях, связанных с молочными железами. Исследования, включая маммографию, следует проводить по современным признанными методиками скрининга с учетом клинических потребностей каждой пациентки.

Состояния, требующие наблюдения. Если имеются или имелись какие-либо из следующих состояний или заболеваний и/или во время беременности или предыдущей гормональной терапии наблюдалось ухудшение, пациентки нуждаются в тщательном наблюдении. Следует учитывать, что определенные состояния могут появляться снова или ухудшаться во время лечения тиболоном, в частности:

- лейомиома (фиброма матки) или эндометриоз;

- факторы риска тромбоэмболических нарушений;

- факторы риска эстрогензависимых опухолей, например наследственность 1-й степени для рака молочной железы;

- АГ;

- нарушение функции печени (например аденома печени);

- сахарный диабет с сосудистой патологией или без таковой;

- желчнокаменная болезнь;

- мигрень или (сильная) головная боль

- системная красная волчанка,

- гиперплазия эндометрия в анамнезе;

- эпилепсия;

- БА;

- отосклероз.

Причины для немедленного прекращения терапии. Терапию следует прекратить в случае выявления противопоказаний и в следующих ситуациях:

- желтуха или нарушение функции печени;

- существенное повышение АД;

- возникновение новых приступов мигренеподобной головной боли.

Рак эндометрия. Доступные данные, полученные по результатам рандомизированных контролируемых исследований, противоречивы. Однако наблюдательные исследования показали, что у женщин, у которых в ходе обычной клинической практики применяли тиболон, был повышен риск развития рака эндометрия. Согласно результатам этих исследований, риск повышался с увеличением длительности применения препарата. По данным ультразвукового трансвагинального обследования, тиболон увеличивал толщину стенок эндометрия.

В течение первых месяцев лечения возможно возникновение прорывных кровотечений и кровянистых выделений. Пациенток необходимо предупредить о необходимости сообщать врачу о любых прорывных кровотечениях или кровянистых выделениях, если подобные признаки сохраняются после 6 мес лечения или после его прекращения. Для установления причин пациентка должна пройти гинекологическое обследование, которое может включать биопсию эндометрия для исключения наличия злокачественного новообразования эндометрия.

Рак яичников отмечают гораздо реже, чем рак молочной железы. Длительное (в течение не менее 5–10 лет) применение моноэстрогенной ГЗТ приводило к незначительному повышению риска возникновения рака яичников. Некоторые исследования, например Инициатива здоровья женщин (WHI), позволили предположить, что длительное применение комбинированной ГЗТ может вызвать подобный или несколько более низкий риск. В ходе Исследования миллиона женщин было установлено, что относительный риск возникновения рака яичников, связанный с приемом тиболона, подобен риску, который ассоциируется с применением других типов ГЗТ.

Рак молочной железы. Данных о риске возникновения рака молочной железы в связи с приемом тиболона недостаточно. В Исследовании миллиона женщин было выявлено существенное повышение риска возникновения рака молочной железы в результате применения тиболона в дозе 2,5 мг. Этот риск становится очевидным через несколько лет приема и повышается вместе с продолжительностью применения, возвращаясь к исходному уровню в течение нескольких лет (максимум 5 лет) после прекращения лечения. Эти результаты невозможно было подтвердить в исследовании, в котором использовалась Исследовательская терапевтическая база данных (GPRD).

ВТЭ. Эстрогенная или комбинированная эстроген-гестагенная ГЗТ ассоциируется с повышенным относительным риском ВТЭ, то есть тромбоза глубоких вен или эмболии легочных сосудов. В рандомизированном контролируемом клиническом исследовании и в эпидемиологических исследованиях было выявлено 2–3-кратное повышение риска у женщин, проходивших лечение. У 1000 женщин, не применявших препарат в течение 5 лет, возникло около 3 случаев ВТЭ в возрастной группе 50–59 лет и 8 — в возрастной группе 60–69 лет. У 1000 здоровых женщин, которые в ходе ГЗТ применяли препарат в течение 5 лет, возникло дополнительно от 2 до 6 случаев ВТЭ в возрастной группе 50–59 лет и от 5 до 15 в возрастной группе 60–69 лет. В первый год ГЗТ случаи возникновения ВТЭ были более частыми, чем позже. Риск при применении тиболона неизвестен.

К общепризнанным факторам риска возникновения ВТЭ относятся наличие ВТЭ в личном или семейном анамнезе, значительная избыточная масса тела (индекс массы тела >30 кг/м2), а также системная красная волчанка. Отсутствует обоснованное подтверждение возможной роли варикозного расширения вен в развитии ВТЭ.

У пациенток с ВТЭ в анамнезе или с тромбофилией существует повышенный риск ВТЭ. ГЗТ повышает этот риск. Для ГЗТ следует изучить личный и семейный анамнез по ВТЭ или повторным спонтанным абортам. До проведения тщательной оценки тромбофилических факторов или начала антикоагулянтной терапии применение ГЗТ или тиболона противопоказано. Для женщин, которые уже принимают антикоагулянты, следует тщательно взвешивать соотношение пользы и риска ГЗТ.

Риск ВТЭ повышается при длительной иммобилизации, тяжелой травме или масштабном оперативном вмешательстве. Если пациентка применяет ГЗТ, следует принимать профилактические меры для предотвращения возникновения ВТЭ после операции. Если после плановой операции, прежде всего в абдоминальной области или на нижних конечностях, предполагается длительная иммобилизация, следует рассмотреть возможность временного прекращения ГЗТ на срок от 4 до 6 нед до вмешательства. Терапия может быть вновь начата, только если физическая активность пациентки восстановлена полностью.

Если ВТЭ развивается после начала ГЗТ, следует прекратить прием препарата. Следует проинформировать пациенток о необходимости сообщать врачу о возникновении потенциальных признаков тромбоэмболии (например болезненный отек на ноге, внезапная боль в груди, одышка).

ИБС. По данным рандомизированных контролируемых исследований, отсутствуют подтверждения протекторного действия относительно возникновения инфаркта миокарда у женщин с ИБС или без таковой, получавших комбинированную эстроген-прогестероновую ГЗТ или только эстроген. По результатам эпидемиологического исследования с использованием Исследовательской терапевтической базы данных отсутствуют какие-либо подтверждения защитного действия относительно возникновения инфаркта миокарда у принимавших тиболон женщин в период после наступления менопаузы.

Ишемический инсульт. Тиболон повышает риск ишемического инсульта в течение первого года лечения. Риск возникновения инсульта существенно зависит от возраста, следовательно, влияние тиболона повышается вместе с увеличением возраста.

Другие условия. Тиболон не назначается для применения в качестве контрацептивного средства.

Лечение тиболоном приводит к выраженному дозозависимому снижению уровня ЛПВП (от −16,7% при дозе 1,25 мг до −21,8% при дозе 2,5 мг через 2 года). Общие уровни ТГ и липопротеидов также снижаются. Снижение уровня общего ХС и ЛПНП не зависит от дозы. Уровни ХС ЛПНП остаются неизменными. Клиническое значение этих результатов до сих пор неизвестно.

Эстрогены могут вызывать задержку жидкости, поэтому пациентам с нарушениями функции сердца и почек необходимо тщательное наблюдение.

Женщинам с гипертриглицеридемией следует обеспечивать наблюдение при эстрогензаместительной терапии или ГЗТ, поскольку в таких обстоятельствах возникают редкие случаи повышения уровня ТГ в плазме крови, что вызывает панкреатит.

Лечение тиболоном приводит к незначительному снижению уровня тироксинсвязывающего глобулина и общего T 4 . Уровни общего T 3 остаются неизменными. Тиболон снижает уровень глобулина, связывающего половые гормоны, при этом не воздействует на уровень глобулина, связывающего кортикостероиды, и циркулирующего кортизола.

ГЗТ не улучшает когнитивную функцию. Есть сведения о повышенном риске развития деменции у женщин, которые начали постоянно применять комбинированную или моноэстрогенную ГЗТ по достижении 65 лет. Пациенты с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или мальабсорбция глюкозы или галактозы, не должны применять этот препарат.

Применение в период беременности или кормления грудью. Тиболон противопоказан для применения в период беременности. Если беременность наступает в период лечения тиболоном, терапию следует немедленно прекратить. Отсутствуют клинические данные о применении в период беременности. Исследования на животных показали токсичность для репродуктивной системы. В ходе исследования на животных была выявлена тератогенность тиболона. Потенциальный риск для человека неизвестен.

Тиболон противопоказан в период кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.

Дети. Информация о применении препарата у детей отсутствует.