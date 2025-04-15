Львов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
603,35
Экономия при брони: -58,81 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
603,80
Экономия при брони: -54,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
593,70
Экономия при брони: -43,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
Подорожник
Львов, ул. Перфецкого, 1
3.5 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
613,30
Экономия при брони: -63,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
3.8 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
Аптека низких цен
Львов, ул. Выговского Ивана, 29-А
4.0 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
581,31
Экономия при брони: -56,65 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Стрыйская, 57
4.6 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
624,97
Экономия при брони: -21,02 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358-А
5.8 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
628,47
Экономия при брони: -24,52 грн
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Куликов, пл. Независимости, 6-А
16.2 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
Здорова родина
Рогатин, ул. Галицкая, 64
64.0 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
562,76
Экономия при брони: -5,07 грн
Подорожник
Дрогобыч, ул. Гончара Олеся, 2/2
64.1 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
634,00
Экономия при брони: -157,40 грн
Подорожник
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 6
68.6 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
611,70
Экономия при брони: -47,00 грн