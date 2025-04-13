Киев (адрес не указан)
Доступно в 427 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
580,40
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
586,10
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
583,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
614,18
Экономия при брони: -64,29 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
583,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
617,11
Экономия при брони: -28,04 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
609,56
Экономия при брони: -21,24 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
581,02
Экономия при брони: -17,43 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
606,21
Экономия при брони: -17,77 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
611,22
Экономия при брони: -25,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
584,20
Экономия при брони: -24,57 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma
583,20 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.8 км
Эспа-Тибол таблетки 2.5 мг блистер №28
esparma