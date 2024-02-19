ТИБОЛОН (TIBOLONUM)

средство для лечения климактерического синдрома, не вызывающее регулярных кровотечений отмены. Стабилизирует работу гипоталамо-гипофизарной системы в климактерический период, что достигается за счет эстрогенных, прогестагенных и слабых андрогенных свойств тиболона. Тиболон быстро метаболизируется с образованием трех соединений, которые обеспечивают его фармакотерапевтическое действие. Два метаболита, 3α-OH-тиболон и 3β-OH-тиболон, обладают преимущественно эстрогенной активностью, а третий — дельта-4-изомер — прогестагенной и слабой андрогенной активностью.

После приема внутрь тиболон быстро и полностью всасывается. Вследствие быстрого метаболизма уровни тиболона в плазме крови очень низки. C max в плазме крови метаболитов тиболона достигаются через 1–1,5 ч после приема. Выведение тиболона происходит главным образом в виде метаболитов. Небольшое количество выделяется с мочой, а большая часть — с желчью и калом. T ½ метаболитов составляет приблизительно 7 ч без последующего накопления.