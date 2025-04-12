Фармакодинамика.

Ксилометазолина гидрохлорид — симпатомиметик, действующий на α-адренорецепторы. Ксилометазолин проявляет вазоконстрикторный эффект, а именно вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой оболочки носа, устраняя таким образом отек и гиперемию слизистой оболочки носоглотки. Облегчает носовое дыхание при ринитах. Эффект наблюдается через 5–10 минут и продолжается 6–8 часов.

Ипратропия бромид является четвертичным аммониевым соединением с антихолинергическим эффектом. При интраназальном применении снижает назальной секрецию путем конкурентного ингибирования холинергических рецепторов, расположенных в эпителии носа. Эффект обычно получают в течение 15 минут, он длится в среднем 6 часов.

Фармакокинетика.

После одного впрыскивания в каждый носовой ход 140 мкг ксилометазолина и 84 мкг ипратропия бромида у 24 здоровых добровольцев средняя максимальная концентрация 0,085 нг/мл и 0,13 нг/мл была достигнута через 1 часа и 2 часа после введения ипратропия бромида и ксилометазолина соответственно. Активные компоненты присутствуют в плазме крови в незначительных количествах. Однако, исходя из имеющихся данных, следует ожидать, что ипратропия бромид и особенно ксилометазолин могут накапливаться после применения препарата 3 раза в сутки.