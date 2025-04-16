Мералис интенсив (Meralys intensive)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
242,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
215,42
Экономия при брони: -44,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
214,00
Экономия при брони: -51,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
227,45
Экономия при брони: -10,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
216,54
Экономия при брони: -44,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
212,88
Экономия при брони: -15,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
214,59
Экономия при брони: -17,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
233,30
Экономия при брони: -55,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
224,50
Экономия при брони: -27,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
214,53
Экономия при брони: -28,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
242,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
215,04
Экономия при брони: -42,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
209,58
Экономия при брони: -37,07 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
242,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
209,32
Экономия при брони: -36,11 грн