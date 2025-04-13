Мералис интенсив (Meralys intensive)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 696 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
207,60
Экономия при брони: -21,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
234,10
Экономия при брони: -47,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 1 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
229,40
Экономия при брони: -33,49 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
220,63
Экономия при брони: -33,53 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
212,47
Экономия при брони: -23,53 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
233,27
Экономия при брони: -12,41 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
244,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
217,86
Экономия при брони: -29,38 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
215,33
Экономия при брони: -25,15 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
233,33
Экономия при брони: -7,00 грн