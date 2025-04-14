Мералис интенсив (Meralys intensive)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
207,41
Экономия при брони: -19,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
219,04
Экономия при брони: -27,59 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
244,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
217,75
Экономия при брони: -41,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
215,54
Экономия при брони: -30,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
221,45
Экономия при брони: -35,99 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
244,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
213,54
Экономия при брони: -23,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
216,35
Экономия при брони: -25,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
1.9 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.