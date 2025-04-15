Мералис интенсив (Meralys intensive)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
242,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
225,95
Экономия при брони: -57,95 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
214,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
215,24
Экономия при брони: -12,42 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
210,57
Экономия при брони: -34,53 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
231,60
Экономия при брони: -52,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
214,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
214,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
244,00
Экономия при брони: -65,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
212,19
Экономия при брони: -7,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
216,75
Экономия при брони: -46,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
207,26
Экономия при брони: -35,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
209,68
Экономия при брони: -30,02 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
220,67
Экономия при брони: -30,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
207,42
Экономия при брони: -38,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Мералис® Интенсив спрей назальный, раствор флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
220,30
Экономия при брони: -19,58 грн